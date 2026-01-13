黎明幼兒園抗爭 林金連：豈能假借都市發展 掠奪土地

「大家都認為我有病，但強盜到家門口要搶走你的房子，難道不對抗？」七十歲的林金連被問到如果未來守不住幼兒園怎麼辦？他豪氣地說，「做對的事，一定會做到同生共死」。

「這塊大黑板，述說著幼兒園前世今生。」林金連指著掛在幼兒園門口的黑板回憶往事。他說，祖父林泉是漢學老師，於日本政府統治台灣推行皇民化政策期間，在廟宇設私塾教授四書五經深根中華文化，民國元年設立「靜修書房」，秉持無私奉獻精神，「菜頭、白米都能當學費」，曾因推動漢學被日本人抓去關。

他回憶，幼兒園原址的前身「興隆炮竹工廠」由母親經營，因黎明社區遷入、炮竹工廠遭廢照，父親林興隆公務員退休後為了延續祖父的教育精神，在一九七七年花九千多萬元創立黎明幼兒園，他退伍後從幼兒園司機、工友幹起，一九八三年獲得父親認可接任園長，「守住幼兒園不只是為了守護祖產，更為了守護教育精神堡壘」。

衝撞體制 十多年上法院、進醫院

「誰能接受今天人好好的，隔天住院、被警察抓？」林金連略感抱歉地說，十多年來除了上法院，也不斷衝撞體制，因為絕食抗議或肢體衝突搭救護車進出醫院七、八次，每當醫院聯絡妻子、子女，他都會感到很對不起家人，「為了守護自己覺得重要的東西而讓家人擔心害怕，我相當不捨」。

他透露，黎明幼兒園捲入官司後，家裡經濟陷入困境，他只能轉行賣水；為抗議南來北往花了數十萬元交通費，「妻子一度要我騎單車參加社會運動，否則沒辦法支應日常生活開支」，他感嘆「拒絕重劃怎會淪落到家族事業成空、經濟陷入困境的窘狀」？

「二○一六年法院強制執行，有數百人聚在幼兒園內守夜聲援，擋下拆除機具，讓我相當震撼與感動。」林金連說，他們都是主動、自願到場，只是為了守護土地正義，他要持續這股精神，繼續對抗不公不義的土地政策來報答當年眾夥伴的恩情。

痛批惡法 不該逼地主參與重劃

「市地重劃實施辦法是惡法，政府應該主動廢除。」林金連認為擁有過半數地主及土地就可強迫其他不同意地主參與重劃，嚴重戕害人民權益，「豈能假借都市發展之名掠奪土地」。

林金連說，他咬緊牙關對抗惡法十多年，儘管讓他與家人關係疏離、家庭經濟變差、飽受外界社會批評壓力，但「做對的事情讓我很開心」。