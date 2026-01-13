中市黎明幼兒園拒拆 市地重劃纏訟16年未解

市地重劃「水很深」

台中市黎明幼兒園園長林金連拒絕千餘坪園區被重劃，除了跑法院爭權益，還透過絕食抗議等激烈手段衝撞體制，十六年來持續「守護家園」。

「不應該假借都市發展為名掠奪土地」，林金連認為市地重劃辦法是應該廢除的惡法，聯合報大社會為讀者解析自辦市地重劃的神祕面紗與「水很深」的眉角。

「市地重劃實施辦法是惡法，無法接受建商搶人民土地；違法重劃無效、還給人民土地正義。」台中黎明幼兒園園長林金連在台中高分院外高聲抗議，期盼纏訟十六年「拆屋還地」官司盡早落幕，讓他保住祖產。

地大人多 重劃案爭議不歇

占地一八六公頃的「單元二黎明自辦市地重劃區」橫跨台中市西屯與南屯區，緊鄰台中七期重劃區，是台灣規模最大的市地自辦重劃案；這個由長億集團創辦人楊天生兒子楊文欣等人主導的重劃案，二○○六年籌備、二○○八年獲台中市政府核定，因嚴格限縮建蔽率與容積率，被形容是台中都市綠肺，不過因「地大、人多」，爭議從未停過。

二○一四年，自辦重劃區自救會代表廿餘人按鈴控告時任台中市長胡志強及地價評議委員涉嫌瀆職圖利；楊天生父子也被地主質疑「虛增工程款、低估重劃後地價、詐取抵費地」而遭檢調單位查辦，但抗爭最久的是「黎明幼兒園」案。

這所一九七七年由林金連父親創立的幼兒園，占地一千八百多坪，最風光時曾招收上千名幼兒，因重劃後將被廿五米道路一分為二，沒有「以地易地、原地原配」安排，林金連因此堅拒重劃；他先後賣出被劃為住宅、道路及公園的土地，再保留幼兒園建物繼續經營、爭取權益。

幼兒園拆否 判決來來回回

黎明重劃會於二○○九年向法院訴請拆除幼兒園地上物，但二○一一年一審、二○一三年二審、二○一五年更一審均認為重劃會與拒不拆遷地主應先透過市府調處，調處不成才得訴請司法裁判，但重劃會在台中市府未完備調處結果前就提告，以程序不合判決幼兒園免拆。

林金連連勝三場，不料，更二審採用最高法院見解，認為調處、裁決、行政救濟並不影響地主及重劃會就爭議部分向法院提起民事訴訟，且黎明幼兒園建物不拆遷即妨礙重劃公共工程的施工及土地分配，於二○一六年判決幼兒園要拆遷。

黎明幼兒園園長林金連（中）二○二○年要求市府協助保留幼兒園，自綁在十字架上，揚言不惜在市府廣場曬乾曬死。本報資料照片

陳情自殘 展開家園保衛戰

儘管林金連提起上訴，但當年九月就收到「自行拆除」的執行命令，法院並預計於十一月廿一日強制執行，林金連展開激烈的「家園保衛戰」。他帶著資料到總統府前向時任蔡英文總統陳情，聲援團體則號召群眾在強制執行前一夜守在黎明幼兒園舉辦「點亮黎明前的黑暗守夜」晚會，並在隔天與執行官僵持，讓幼兒園暫時保住，聲援團體更發起遊行等活動，繼續守護幼兒園。

最高法院雖以「重劃會合法性未詳查」為由發回更審，但更三審仍判決幼兒園必須拆遷，林金連痛批「法院做為財團的打手」，揚言要「以生命來抗爭」，之後採取更激烈抗議手段，到總統府陳情未果企圖自殘，到台中市府潑紅漆、撒冥紙、衝撞玻璃門，還曾騎單車衝撞時任台中市長林佳龍座車送醫，並到市府前廣場把自己綁在自製十字架上揚言「曬乾、曬死」。

重劃案延宕 地主促速拆屋

二○二二年更四審以重劃會有人頭地主問題，認定重劃會並非合法成立，判幼兒園免拆；重劃會上訴，目前更五審審理中。然而，重劃區何姓地主等多名地主，不滿重劃案延宕，拿著土地所有權狀及抗議標語到黎明幼兒園門口抗議土地長期遭霸占，要求市府出面解決，盡速拆屋還地。

楊文欣等十二人被控虛增四六七名人頭地主取得重劃會主導權，再虛增工程等費用十三億餘元、詐取抵費地，被依背信等罪判刑；更一審在去年七月認定其中八八五四坪土地是犯罪所得而宣告沒收，楊文欣被判刑四年十月確定，但他在執行前罹癌過世。

黎明幼兒園園長林金連說，他咬緊牙關對抗惡法十多年，不只是守護祖產，更是因為這是在做對的事。記者黃仲裕／攝影

市地自辦涉訟 審理逾五千件

市地自辦重劃有利有弊，好處是政府省去徵收費與工程費，缺點是自救會與地主衍生的法律糾紛。內政部地政司統計，至二○二三年全台仍有九十七個市地自辦重劃區進行中，面積超過一八二二公頃。市地自辦涉訟案至去年底，仍有五三五二件審理中。

林金連的抗爭史是各縣市市地重劃會與不願配合重劃地主爭議的縮影，全案也凸顯市地自辦重劃法僅需過半地主及土地即可決議、影響少數地主權益與居住自由的正義問題。