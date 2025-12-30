森林護管員低薪高風險 盼增職災保障

高風險、低薪、離職率高是「山林守護者」森林護管員工作寫照，林保署近年補充人力、調整薪水，再透過科技蒐證、加強部落合作抑制盜伐案件，雖盜伐案件減少、護管員士氣也提高，但護管員更在乎職災保障。

護管員分為「技術士」與「約僱護管員」兩種，原本約僱護管員月薪約兩萬七千多元到三萬四千元間，二○二○年起薪突破三萬元，後來數度隨軍公教待遇調整，目前起薪三萬三千多元，逐年考核最高可領近五萬元。林保署去年首度放寬「不限科系」均可報考。今年十一月在職人員一○九二人，缺額五十九人，今年至十二月底共卅九人退休。

一名年過半百的技術士說，巡守轄區大，平常還得處理違規案件、山難救援、協助生態調查與防災，登山風氣盛行後的山難救援工作量更暴增，除了補足人力、加強與在地志工合作，薪水應該還是有可精進處；一名年輕護管員也說，他目前薪水加山地巡護作業費約四萬元，「薪資不高仍是窘境，希望可再提高些」。

護管員普遍認為，山區環境存在高風險，隨時可能遇上坍方、野生動物襲擾，長時間跋山涉水也難免發生意外，背痛、膝蓋磨損或換人工關節的大有人在，除了工作環境可再優化，也希望在保險、醫療與後續照顧方面能有更多職災保障。

「時代不同，會有不同業務消長；山老鼠變少了，山村陪伴變多，野生動物調查、防範或人熊衝突等業務增加。」林保署長林華慶不諱言盜伐案件減少後，多了動物保育等新興業務，除了希望爭取更多員額，也可透過工作簡化、科技化來適當配置人力。他說，過去因為低薪，員工離職率超過一成，現在已有改善，「他們的工作需要專業性，國家應該給予足夠保障」。

針對原民涉案改善部分，林保署除積極輔導重點部落族人成立合作社，今年十月再修正「共管要點」，強化部落森林護管責任，透過人工林經營、步道巡護提供工作機會，「族人經濟提升，不但不參與盜伐，反而成了護林虎」。另外，正研議市面上一定量體以上的貴重木及產製品須辦理登記，經過登記程序才可買賣，但不涉販賣則不在此限。