森林護管員賴木成：遇盜伐跪樹前 我來晚了

「我們不孤單，山上花草樹木、野生動物都是我們的靠山。」五十五歲林保署宜蘭分署森林護管員賴木成查山老鼠、搶救森林火災及山難搜救廿六年，多次與死神擦身而過，家人勸他換工作，但他說「我痛恨盜伐者，要繼續守護山林」。

賴木成回憶，二○○八年山老鼠為盜伐明池地區神木，開怪手沿途碾壓樹木開路，態度囂張，最後栽在檢、警、林聯合查緝小組手裡，「這是我和已故太平山派出所所長柯榮雄傑作」。

賴木成說，二○一五年盜伐集團在加羅神社附近出沒，他與二名喬裝背工的警察上山更換監控設備電池，竟碰上八名背著盜伐角材、插著西瓜刀的逃逸移工；「我們佯裝登山客問路、假裝講電話蒐證犯嫌容貌，一度引起對方注意，但當時憑著一股傻勁，根本把自身安全放在腦後」。

撞上山老鼠 10個頭燈朝他逼近

二○一二年南山盜伐案，警察第一時間逮獲三名盜伐移工，十名山老鼠趁隙逃逸，他留在埋伏點守望至大半夜，突然發現十個頭燈朝他前進；「我已來不及呼叫警察支援，憂心被發現會被砍死，默禱山神保佑並朝稜線匍匐前進，直到移工被刺藤刺到受不了折返溪床，我才確認脫困。」後來背著遭盜伐木材負重近八十公斤下山，途中不慎踩滑摔倒，隔兩天又背卅多公斤繩子上山參與山難搜救，任務一結束就進醫院。

「神經壓迫，疼痛如影隨形，全身麻痺，連走路都有問題，我擔心不能再站起來，更憂慮人生會否變成黑白；那是我職涯最大劫難。」賴木成說著說著潸然淚下。他說，當時覺得對不起家人，尤其是老婆，自責為什麼那麼拚？每天用心復健，歷經兩年才恢復。

助破逾150案 兩度獲傑出護管員

太多驚心動魄往事，讓賴木成不時哽咽。他回憶，有次水袋破裂，靠獵人遺留插著樹葉蓄水的寶特瓶才「活過來」；還有次勘查山林火災，風勢一變被大火包圍，差點逃不出來。

協助破獲超過一百五十起盜伐案、兩度獲「傑出護管員」獎的賴木成，每次遇到大樹遭盜伐，總跪在樹前致歉「我來晚了，對不起」。他說，「我不知道哪一年會退休，只能用心傳承經驗並提供多年來記錄水源、紮營處、盜伐點的筆記，一代傳一代保護山林」。