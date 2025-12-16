聽新聞
0:00 / 0:00

國籍法解職陸配公職 學者：內政部也不敢寫中華人民共和國

聯合報／ 記者王燕華李承穎／專題報導
鄧萬華看著村長當選證書，相當無奈。 記者王燕華／攝影
鄧萬華看著村長當選證書，相當無奈。 記者王燕華／攝影

國籍法根本不該用在陸配公職人員身上，內政部粗暴作法讓外界非常吃驚。」政大法律系副教授廖元豪表示，國內各項法律都將大陸人民與外國人分開定義，內政部未修法逕自依國籍法解除陸配公職，非常不合理。

廖元豪還說，移民署今年四月通知一萬兩千多名陸配與陸配二代，要求三個月內補繳「大陸除籍證明」，否則將註銷台灣戶籍，「要求入籍一、二十年的陸配拿出當年證明，根本是在整人，法律上說不過去」。

「兩岸關係有其特殊性，我國憲法不認為中華人民共和國是國家，法律、法規、命令不會出現『中華人民共和國』，大陸人民與外國人民也分開定義。」廖元豪舉例，國家安全法處罰被外國或大陸政府收買就是兩個不同條文。另外，陸配依兩岸人民關係條例最快定居台灣六年能取得中華民國身分證，其他外籍配偶則是依國籍法規定最快四年；公投法講述募款財源限制也把外國和大陸地區人民團體捐款限制分開條列。

廖元豪指出，一九九二年兩岸人民關係條例訂定、二○○○年國籍法修正，中國大陸從來不叫外國，「內政部有本事就修法」，不修法就逕自把中華人民共和國國籍認定成外國國籍並據此解除陸配公職非常不合理，那以後中華民國所有法律寫的「外國」是不是都要包括中華人民共和國？這不就整個亂掉？

南投縣前議員史雪燕被解除議員職務後提起訴願被駁回後已提行政訴訟。廖元豪認為，雖還不知道結果，但內政部答辯書不敢寫「中華人民共和國」而是以「中共政體」模糊帶過，這就是避免官方自承「兩國論」才會如此心虛。他說，史雪燕、鄧萬華參選公職都經過選委會審查通過、合法參選並當選、就任，內政部突然說「不合規定」，合理嗎？

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿也說，整件事錯在政府，陸配行政訴訟後，若行政法院再當打手，就提釋憲。他說，陸配有中華民國國籍就有國民應有權利，包括憲法參政權，政府憑什麼剝奪？釋憲絕對說得通，如果憲法法庭也當打手，那就檢視為何當初給陸配中華民國國籍？公務員是否瀆職？內政部官員是否也要被法辦？內政部應明確函示。

陸配 國籍法 兩岸人民關係條例 中華人民共和國 史雪燕 兩國論 廖元豪 鄧萬華 憲法 劉世芳

延伸閱讀

【重磅快評】天下第一部長官威大 卻只用在陸配身上？

賴17條後續效應？民眾提案要政府嚴查「高風險來源配偶」劍指陸配

【重磅快評】劉世芳、梁文傑閃一邊 卓榮泰玩啥把戲？

傅崐萁提修法陸配參政免放棄國籍 民進黨團提出復議

相關新聞

國籍法解職陸配公職 學者：內政部也不敢寫中華人民共和國

「國籍法根本不該用在陸配公職人員身上，內政部粗暴作法讓外界非常吃驚。」政大法律系副教授廖元豪表示，國內各項法律都將大陸人民與外國人分開定義，內政部未修法逕自依國籍法解除陸配公職，非常不合理。

關鍵人物／鄧萬華難過：服務鄉里20年 還被罵不忠

「村長遭解職後，網友言語霸凌『不認同台灣就回去』，這句話讓我心力交瘁，幸好丈夫及小孩給予心靈支持。」鄧萬華感嘆，大陸是養育她的地方，台灣是她生養小孩的地方，她在台灣生活的比在大陸久，但兩邊都是家。

封殺陸配參政 政府徒增仇恨、對立

原籍大陸女子鄧萬華廿八年前成了台灣媳婦，盡心照顧公婆、孕育子女，更是花蓮縣富里鄉學田村民選出的村長，但內政部卻堅持依「國籍法」規定解除其公職，被許多學者認為不合理又粗暴。 民眾黨提名的不分區立委李貞秀也因陸配身分面臨相同狀況，能否於明年二月遞補上任？迄今仍是未知數。陸配參政權問題是值得國人關注的議題，但民進黨執政下的台灣還是法治國家嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。