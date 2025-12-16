國籍法解職陸配公職 學者：內政部也不敢寫中華人民共和國

「國籍法根本不該用在陸配公職人員身上，內政部粗暴作法讓外界非常吃驚。」政大法律系副教授廖元豪表示，國內各項法律都將大陸人民與外國人分開定義，內政部未修法逕自依國籍法解除陸配公職，非常不合理。

廖元豪還說，移民署今年四月通知一萬兩千多名陸配與陸配二代，要求三個月內補繳「大陸除籍證明」，否則將註銷台灣戶籍，「要求入籍一、二十年的陸配拿出當年證明，根本是在整人，法律上說不過去」。

「兩岸關係有其特殊性，我國憲法不認為中華人民共和國是國家，法律、法規、命令不會出現『中華人民共和國』，大陸人民與外國人民也分開定義。」廖元豪舉例，國家安全法處罰被外國或大陸政府收買就是兩個不同條文。另外，陸配依兩岸人民關係條例最快定居台灣六年能取得中華民國身分證，其他外籍配偶則是依國籍法規定最快四年；公投法講述募款財源限制也把外國和大陸地區人民團體捐款限制分開條列。

廖元豪指出，一九九二年兩岸人民關係條例訂定、二○○○年國籍法修正，中國大陸從來不叫外國，「內政部有本事就修法」，不修法就逕自把中華人民共和國國籍認定成外國國籍並據此解除陸配公職非常不合理，那以後中華民國所有法律寫的「外國」是不是都要包括中華人民共和國？這不就整個亂掉？

南投縣前議員史雪燕被解除議員職務後提起訴願被駁回後已提行政訴訟。廖元豪認為，雖還不知道結果，但內政部答辯書不敢寫「中華人民共和國」而是以「中共政體」模糊帶過，這就是避免官方自承「兩國論」才會如此心虛。他說，史雪燕、鄧萬華參選公職都經過選委會審查通過、合法參選並當選、就任，內政部突然說「不合規定」，合理嗎？

中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿也說，整件事錯在政府，陸配行政訴訟後，若行政法院再當打手，就提釋憲。他說，陸配有中華民國國籍就有國民應有權利，包括憲法參政權，政府憑什麼剝奪？釋憲絕對說得通，如果憲法法庭也當打手，那就檢視為何當初給陸配中華民國國籍？公務員是否瀆職？內政部官員是否也要被法辦？內政部應明確函示。