關鍵人物／鄧萬華難過：服務鄉里20年 還被罵不忠

「村長遭解職後，網友言語霸凌『不認同台灣就回去』，這句話讓我心力交瘁，幸好丈夫及小孩給予心靈支持。」鄧萬華感嘆，大陸是養育她的地方，台灣是她生養小孩的地方，她在台灣生活的比在大陸久，但兩邊都是家。

照顧生病丈夫 一肩挑起家計

一九九八年、廿三歲的鄧萬華嫁給長她十二歲的台商，兒子出生後，每年在台灣、大陸各住半年，讓父母、公婆都能含飴弄孫。二○○七年懷上雙胞胎，夫妻討論後決定搬回台灣定居。

「台灣與大陸文化習慣不同，但最令自己迷惘的不是異鄉者身分，而是台灣媳婦角色。」鄧萬華說，她從只動口不動手的「大小姐」變成事事都自己來，但生活是自己選的，「為了生活什麼都要學，從不懂事的姑娘到學會種田、騎車，還考了餐飲丙級證照，現在什麼都會了」。

她說，丈夫雖會賺錢，但沒有存錢觀念，三名子女逐漸長大後，丈夫生意失敗，改租田種文旦、葡萄柚、梅子，她也開始到處打工，「米廠會計、民宿房務、教堂社工助理、長照服務，什麼都做，曾一天做三份工。」不料，生活逐漸回到正軌之際，丈夫卻病了。

「醫生鑑定丈夫確診漸凍症時簡直是青天霹靂，我幾乎崩潰了。」鄧萬華說，六、七年前開始奔波帶丈夫看診、協助復健，平時照護、清潔、翻身、備餐及接送小孩，「自己像永不停止的發條」。

小小村長職務 怎變政治問題

鄧萬華當社工助理時走遍村裡各角落，熟悉每戶家庭難處。誰家有老人失能？誰家小孩缺資源？一清二楚，加上丈夫為人海派、村民又看到她照顧公公及丈夫的辛苦，鼓勵她參選村長，想不到當選後竟無端被解職。

「我領到中華民國國民身分證時，已放棄大陸戶籍，現在戶籍在富里鄉，依法取得參選村長資格並當選，卻因兩岸緊張讓我卡在灰色地帶。」她說，不是她不願意放棄中國國籍，而是根本辦不到，陸方始終認為台灣是中國的一部分，她問過重慶市公安局，對方根本不願意開立證明，「小小村長職務演變成政治問題，始料未及」。

她說，旁聽「史雪燕遭解職案」發現法官似乎早有立場，「我對台灣的司法已不抱期待，但仍會按照一切程序走，相信人在做天在看，終有一天會還給我公道」。

清晨六點不到，鄧萬華已備妥早餐、做完家務、為生病的丈夫翻身照護，安頓好家人就出門工作；她投身長照代替生病的丈夫撐起家計，也持續為自己的陸配參政權奮戰。但她不禁納悶，嫁到台灣相夫教子廿多年，怎會被質疑「不忠於台灣」？