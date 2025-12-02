城中城大火促成修法！現實困境…老舊大樓揪出消防缺失 卻沒錢修

「消防法規雖然逐漸完善，但許多老舊大樓在產權複雜、經費不足等現實困境下，仍與規定存在落差，尤其缺乏高額修繕經費，風險持續存在。」消防署前署長、消防安全中心基金會董事長陳文龍點出台灣目前的問題。他說，日本規定買屋、租屋要另繳一筆「修繕積立金」，台灣或可仿效。

城中城大火悲劇促成內政部啟動修法，強制危險公寓大廈應成立管理組織及進行自主維護管理，逾期未成立就開罰，同時加強集合住宅公安檢查，今年一月更擴大六樓以上未達八樓建築物也要公安申報，不過，許多老舊大樓明明被檢查出有消防缺失，卻因為沒有經費而無力改善，持續存在消防公安風險。

「安全不是政府的責任，而是自己的責任。」陳文龍說，政府雖有補助修繕的經費，但全台老舊大樓眾多，不可能每戶補助，政府可以做的是修正相關法規。目前許多消防設備「簡易化、小型化」，但現在是同一套規定套用在不同建物上，政府應可讓大家覺得有辦法做得到，而不是一聽到就退縮。

中華民國防火學會前理事長、律師林亮宇曾於城中城大火後提到公安申報制度缺陷，他認為申報結果公開透明才能讓住戶及屋主善盡公安責任，也讓買方明白風險。

他表示，公安申報由國土管理署主管，不動產交易則由內政部地政司管理，「都在內政部底下，完全可以整合」，若能制度化揭露，「假如我是房東，知道沒申報就賣不出去，那我一定會更積極去辦」。

消防專家林金宏則點出，許多老舊大樓縱使設置管委會也功能不彰，但「自救」是每位住戶可以做到的事。他說，住大樓要隨時有風險意識，了解環境危險點、濃煙蔓延路徑、逃生動線有無障礙物、思考火警後要如何行動、照明及通訊系統是否堪用等。家中最好配置滅火器及住警器，養成「見火就逃、見煙就躲，不要往濃煙處跑」的觀念，「每一個人都應為自己的安全做好準備」。