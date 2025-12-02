關鍵人物／前自救會主委趙維新：躲陽台 關鍵決定救了自己

「一開門，濃煙撲來，我抱著愛犬躲到陽台，八小時後獲救；四年了，恐怖陰影揮之不去，聽到消防救護警笛聲，還是忍不住緊張。」前城中城大樓自救會主委趙維新，回憶那場造成四十六名住戶死亡的惡火，心有餘悸。

火警陰影還在 聽到警笛仍嚇到

當年，趙維新住在城中城大樓的十一樓套房，凌晨洗完澡準備就寢時突然「停電」，她下意識認為是老舊大樓跳電，聽到急促敲門聲示警「失火了、快逃」還半信半疑。

「打開房門，濃煙迅速從走廊竄入，我被嗆得不敢出門，決定抱著愛犬躲到陽台；這個關鍵決定救了我一命。」趙維新回憶，濃煙、高溫及不知道從哪滲出的水，讓整個房間充滿熱氣，她不敢待在房間，躲到陽台後立刻傳簡訊給哥哥「整棟燒起來，我關在陽台」。

她期盼求救訊息能順利送出，但除了接到熟悉住戶求助電話，沒有絲毫訊息回覆。「我的人生，走到這裡大概是終點了」，她開始有了負面想法，也不知撐了多久，總算被消防員尋獲，「當時已是火警發生後八小時了」。

住在雲梯車無法到達的樓層，趙維新由消防員攙扶下樓，她看到樓梯間有許多待援住戶，一度詢問「怎麼不先救他們」？但沒聽到回答。「我心裡有了底，也不再詢問了，事後回想，當時如果選擇逃出去，很可能也倒在樓梯間，還好我選擇躲在陽台等候救援」。

「我受到嗆傷，住院十天，如今從事簡單工作也氣喘如牛，體力更是大不如前，最大的影響是火警陰影仍存在。」趙維新說，這場火發生在半夜，到現在她仍不敢早睡，有時半夜聽到警車或消防救護車警笛，她還會嚇得先往陽台跑。

災後搬3次家 陽台是必要條件

「隨時做好準備，是劫後餘生帶給我最大的感觸。」趙維新說，火警後已搬了三次家，唯一的選擇條件是必須要有陽台，而且最高不能超過八樓，「因為這是當地雲梯車舉升的極限」。

趙維新感嘆，城中城雖然老舊，但鄰居有空就聚在一起，一場惡火奪走許多好友的命，活下來早已四散各地，「有時看到愛河意外新聞，我都擔心是不是認識的人，深怕有些好友仍走不出火警陰影或生活難以為繼而發生憾事」。