聽新聞
0:00 / 0:00
法律不溯及既往 消防專家：老舊建築管不到 政府要硬起來
「台灣長期處於『人命帶動改革』的狀況，往往是社會付出慘痛代價才換取前進一小步。」新北市消防設備師公會理事長林茂盛疾呼，不能再陷於重大火警發生後才修法的循環，政府應建立完善監督制度、督促業主落實管理責任、提升民眾自救能力，「提前預防、全面改變」才能避免用人命換取制度進步。
林茂盛說，法律雖不斷修正，但「不溯及既往」，目前除了老舊建物難以強制補齊硬體設備，許多住戶與業主也對法規不甚了解，甚至存在「能混就混」心態。他認為，現行柔性勸導往往無效，政府必須結合強制性手段才能逼使業主改善。
台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，應集中資源將消防警報、滅火器、緊急照明、逃生通道清空等項目做到位，再針對外牆整修、電梯更新、管線更換等單一項目漸次改善，這比拆除老舊建築都更容易達成共識，也能立即提升安全與居住品質。
郭紀子建議，主政者應強制輔導高風險社區，成立管委會，再協助社區解決複雜問題，對拒絕改善公共危險項目的住戶祭出更強力的罰則與執行手段；想要徹底改善，管委會的決心、住戶的共識、政府強而有力的支持與引導，三者缺一不可。
「老舊大樓管理是重點」，消防署退休官員、消防專家林金宏指出，消防安全光靠大樓警衛或管理人員根本不夠，這些人員多半忙於處理事務性工作，很難真正熟悉整棟大樓的消防設備。
林金宏舉高雄城中城大火造成四十六人喪生為例，大樓住戶仍有許多人成功逃生，「生與死的差別就在於是否能及時應變」。他說，多數火災死亡並非被火燒死，而是濃煙造成窒息，真正關鍵在於接受正確的防災教育與訓練，學會自救能力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言