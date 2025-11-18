關鍵人物／憶大囍市火警 李翁月娥：違停阻擋自己的生死門

「有人往下跳，有人握繩索下滑卻摔落；通道兩旁盡是焦黑屍體，我走到腿發軟。」時任台北縣蘆洲市長的新北市議員李翁月娥回憶廿二年前的往事，直言「那些畫面永遠烙印在我腦海」。

「人命真的很脆弱…」李翁月娥說，凌晨獲報抵達現場，驚見樓上住戶不理消防員阻止而往下跳，還有人握著緩降機繩索下降，但雙手疑似忍受不了摩擦產生的劇痛而摔落，「相信當天到過現場的人，迄今仍難忘那短短的數小時」。

天快亮了，火勢終於撲滅，一幕幕消防員及義消背受困住戶下樓的畫面令人動容；消防員救災結束後，幾乎無力抹去被濃煙燻黑的臉龐就癱坐在地休息，讓李翁月娥感到不捨。

最怕的事 半夜接到災民過世消息

「我負責善後關懷工作，為此焦慮好幾晚睡不著。」李翁月娥說，當時約有八十五戶、百餘人無家可歸，所幸附近的汽車旅館老闆李進東第一時間致電告知無償提供災民住宿，慈濟功德會志工也天天煮飯給受災戶吃，眾人齊心協力不到一個月，就讓所有人返回初步恢復的家園。

「半夜接到電話聽見哭泣聲，唉！那就是有人過世了。」李翁月娥回憶，那時為了避免災民無助，她手機廿四小時開機處理災民需求，但最怕半夜接到電話。

李翁月娥說，這場大火在蘆洲烙下深刻印記，檢討歸咎巷道違停、社區管委會功能不彰是造成嚴重死傷的兩大原因。

她說，大囍市位處舊街市邊緣、緊鄰尚未重劃且蓋滿違章鐵皮屋的農業區，入夜後車輛違停嚴重，火警發生時，消防車、救護車一度卡在巷口進不去，最後動員很多人把障礙物搬開，救援工作才得以順利進行，但雲梯車因作業空間不足而派不上用場。

最怕就是 事過境遷忘了慘痛經驗

她表示，災後市公所會同警方、交通局等相關單位整頓周邊巷道停車，縣政府輔導整頓社區環境成立管委會。

「部分民眾的自私心態和行為，害了自己和別人，但百姓健忘，最怕事過境遷就忘了慘痛經驗。」李翁月娥說，救災分秒必爭，違停等於阻擋自己的生死門，她時常提醒民眾，「絕不能再弄到連人家要來救我們都沒辦法」。