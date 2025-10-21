防黑與務實 保障臥底警、線民兩難

國外電影不乏警探臥底瓦解犯罪集團的故事，但台灣地狹人稠，安頓臥底警察問題無解，臥底偵查法始終停留在研究階段。資深刑警感嘆，無論是派警察「打入」犯罪集團臥底，或從犯罪集團「拉出」線民協助辦案，台灣皆缺乏法律上的保障。

我國早在一九九六年修訂組織犯罪條例時，研擬將臥底偵查法制化，二○○三年也將草案送進立法院審議，當時雖認為臥底偵查的必要性，也舉辦過公聽會，但最後未完成立法。

法務部官員說，臥底偵查在走私、毒品、槍械或貪瀆等四種犯罪型態最被寄望，但以島國而言，法律可能無法保護臥底人。他舉美國為例，臥底結束可領取「安家費」並赴他州重新過活，但台灣隱身不易，加上社群媒體發達、鄉民肉搜能力強，臥底任務完成後不見得逃得過理盲網友「追緝」，法案因環境因素不適合而未再被提及。

陳豐盛說，台灣那麼小，臥底警察任務結束後要如何避免被報復？且民眾或許也擔心臥底警察「黑化」，因此，目前臥底偵查的立法氣候並不成熟。他說，仍有許多員警從事偽裝偵查，而「線民更容易暴露身分而遭報復，強化這部分比較重要」。

內政部二○○三年發布「警察遴選第三人蒐集資料辦法」，讓警方利用「線民」辦案有依據，但因必須調查線民忠誠度、生活背景、合作意願及動機，並規定線民必須受訓、隨時接受考核，實務上員警大多在「法外」養線民。

一名刑事警官坦言，線民辦法未訂阻卻違法事由，線民在犯罪圈蒐集情報也極可能涉案，「總不能為了舉報同夥也讓自己栽了吧」。另外，依規定警察應適時檢討工作成效，時間內沒成果要檢討，「誰願意冒險拿石頭砸自己的腳」？另名警官也說，訂定辦法看似要解決問題、增加保障，但實際上卻很難徹底落實。