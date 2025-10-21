憶當年臥底 陳豐盛：毒梟約出海 七上八下怕被滅口

「本來打入販毒集團的不是我，『三重埔鬍鬚仔』更是美麗的錯誤。」年近七十的陳豐盛，談起廿八年前假冒毒販與毒梟交易的驚險經過，直言現在想起來都覺得「後怕」。

「那個年代，一趟巡邏就能抓回許多毒犯，檢警認真溯源揪出毒販斷絕貨源，我就是在那種狀況下出任務。」陳豐盛說，原本指派的刑事局幹員接觸販毒過於緊張，專案小組擔心被瞧出端倪，改派長相粗獷的他代打上陣。

陳豐盛回憶，當時為了更像「混的」，刻意不刮鬍子也吃上檳榔，還練習在每句話加了髒話當語助詞。

「兄弟人聊的話題離不開入獄史，我從犯嫌口中聽過許多故事，腦海裡累積許多『監獄風雲』，化為自身經歷大吹特吹，對方倒也聽得津津有味。」他說，雙方「你兄我弟」地相處一個月，突然接獲一起出海的通知，真是天人交戰。

「隨私梟出海的結果只有兩種，不是被滅口，就是成功混入。」陳豐盛說，當時事態不明，只能抱持「最壞打算就是拚了」心態硬上，沒想到一次摸清運毒路徑，也因此瓦解走私販毒集團。

神經緊繃 完成任務才開始怕

「混進犯罪組織，時時刻刻緊繃神經，沒多餘時間想後果，完成任務後每每想起，都感到有些害怕。」陳豐盛表示，這個特殊任務稍有不慎就會送命，因此必須對同事家人完全保密。

「我的案子，真的很無奈。」談起當年官司，陳豐盛難掩激動情緒。他說，被收押當天，剛查獲海洛因案，進看守所檢查身體時，被他查獲的毒犯就排在後面，「讓自己跟剛逮捕的毒犯一起進看守所，對方的冷嘲熱諷讓我十分難堪，用心如刀割來形容也不誇張」。

貪汙起訴 未被停職照常辦案

「官司纏訟期間我沒借酒澆愁，唯一的發洩就是辦案。」他說，這件事曾傳出是辦案單位為爭奪績效構陷報復，他因此檢討是不是那幾年鋒芒太露而成了目標？「時至今日，就當人在公門好修行吧！」

陳豐盛是警史上唯一被控貪汙收押起訴卻沒停職的員警，他在訴訟期間照常上班辦案，法院宣判時還在中正紀念堂執行外賓勤務，「我覺得自己沒做錯事，一定會沒事」。