30年前台版「門徒」 臥底警察仍是法外之徒

打入黑幫的警察

陳豐盛是保護人民的警察，還有個見不了光的「臥底」身分；他打入販毒集團、掌握海運毒品路線的驚險過程，與多年後知名電影「門徒」幾乎一樣。他「恢復」警察身分後被控「以毒養線民」，雖無罪定讞，但卻引發臥底偵查、線民運用的討論。地狹人稠的台灣，有臥底偵查空間嗎？運用線民的辦法足夠保障員警及線民安全嗎？聯合報透過陳豐盛的故事，讓讀者一窺員警「法外辦案」的辛酸。

香港電影「門徒」描述警察打入販毒集團臥底的故事，台灣警界卅年前也上演真實事件。當年卅七歲的台北市保安大隊小隊長陳豐盛化名「鬍鬚仔」混入販毒圈，一舉揪出安非他命走私販毒集團首腦，但後來因「養線民」惹上官司，掀起訂定「臥底偵查法」討論。

一九九六年台灣毒品問題嚴重，吸毒者捉不勝捉，台北地檢署檢察官劉承武指揮警方成立專案小組溯源。當時，一名剛出獄的「藥頭」為爭取減刑機會，同意協助員警偽裝成毒販混入毒品交易市場，而查辦毒品案績效卓著又熟悉毒品交易「黑話」的陳豐盛接下這起任務。

「你那有幾套衣服？」陳豐盛被介紹給南部某毒梟時，一開口就是「行話」；刻意蓄起落腮鬍的他，菸與檳榔不離口，滿口髒話，還不時聊起入獄史，被誤認是真實存在於北部毒品圈的「三重埔鬍鬚仔」。

「鬍鬚仔，我很多朋友都說你生意做很大、混得很出名喔。」陳豐盛通過毒販的「面試」後，更積極與對方接觸，但因對方是某漁村村長，又兼任警友會幹部而經常出入派出所，陳豐盛不但不敢帶身分證件，也盡量不與同事親友聯絡。

孤軍南漂 不敢聯絡同事親友

陳豐盛「孤軍」在南部「混」，也幾乎天天找村長「練肖話」，「你兄我弟」一段時間後，對方突然約他一起出海試乘新買的快艇。陳豐盛聽到要出海，一度憂心是否身分曝光要被滅口，硬著頭皮赴約後，沒想到對方已把他當自己人，還說「兄弟，以後台北的生意就交給你了」。

這名用村長與警友會幹部身分掩護的毒梟，帶著陳豐盛到南部海域半日遊，詳細介紹國外貨輪如何將安非他命運到外海丟包，台灣派快艇到指定海域「撈毒」，上岸後再把毒品藏入拋錨車中，用拖吊車掩護，甚至自豪地說「我這台快艇有六具馬達，保七仔（保安警察第七總隊）想抓還真拚哩」。

台北地方法院審理期間，陳豐盛（右）與律師出庭。本報資料照片

毒梟落網 堅信鬍鬚仔沒背叛

多年後的香港電影「門徒」，描述著相同的毒品走私過程；檢警接獲陳豐盛通報，鎖定一批一百公斤安毒，趁買賣雙方在一處廢棄汽車廠交易時逮人。這名毒梟村長不相信陳豐盛是臥底警探，直到警局製作筆錄還堅信「鬍鬚仔不可能背叛我」。

一九九七年底，已「恢復」警察身分的陳豐盛，遭詹姓女子指控「以毒品養線民」並逼迫交槍，檢察官傳喚陳豐盛等五名員警，陳被羈押禁見。當年一名保大小隊長抱屈「台北看守所三分之一的人是我們抓的，陳豐盛與抓捕過的眾多犯嫌同處一室，情何以堪。」說到激動處還忍不住掉淚。

檢察官劉承武及許多員警都替陳豐盛的清白打包票，警界連署陳情「在臥底制度不健全狀況下，應給認真辦案員警合理生存空間。」陳妻也要求警方在真相未明前不要將陳免職或停職，以免遭報復，「身為妻子我很無能，沒能改變他對工作的執著是我的悲哀」。

陳豐盛被收押，他的同仁陳列出他從警以來所得的各項獎牌。本報資料照片

一度判刑 內政部長召見打氣

不過，檢方調查後仍起訴陳豐盛等五員警，隔年台北地方法院判決陳豐盛無罪，他得知後激動落淚。不料，二審法官改判有罪。

「如果是為私利，拖我去槍斃也沒話說，但整件事是為了打擊犯罪，這樣的判決，死也不服，若翻不了，會向社會說明清楚我不是貪贓枉法的人，求死以明志。」陳豐盛當時激動澄清，時任內政部長黃主文也特別召見打氣。

案經上訴，高院更一審於二○○二年二月改判陳豐盛無罪，檢方未上訴，全案確定。

政府在一九九六年就計畫將臥底偵查法制化，二○○三年送立院審議，但因爭議過大而作罷。當年的「鬍鬚仔」如今兩鬢斑白，年近七十的他談起被指控犯罪，情緒仍有些激動。