回響／揭弊被職場霸凌 司改會再接到求助

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
揭弊者戴立紳（左）、律師邱顯智、司改會主任呂政諺（右）接受本報專訪。記者葉信菉／攝影
揭弊者戴立紳（左）、律師邱顯智、司改會主任呂政諺（右）接受本報專訪。記者葉信菉／攝影

公益揭弊者保護法」今年7月上路，催生此法的揭弊者、新竹縣家畜疾病防治所前技士戴立紳，因該法未溯及既往，仍不得恢復公務員資格，本報前天專題報導後，司改會昨再接到自稱公務員電話表示，揭弊後被職場霸凌，求助無門困境。

戴立紳自首協助長官報假帳並舉發同僚涉案，不料檢舉行為曝光，換來同事霸凌，法院最後判決「免刑」，但因仍「有罪」，丟了公務員飯碗。公益揭弊者保護法明定「揭弊者經法院判決免除其刑確定後，可申請再任公職」，被稱為「戴立紳條款」，但法務部也訂施行細則，不溯及既往，等同「不適用於戴立紳」。

司改會政策部主任呂政諺說，昨接獲公務員陳情揭弊後被職場霸凌，求助無門。如果問題沒釐清，看到戴立紳揭弊後下場，怎會有人敢揭弊？如今新法過了，但不給戴立紳用，道理何在？只是行政機關不願意花心力而已。

呂政諺指出，揭弊者有沒有律師協助，法規也未清楚規定，可能要先自掏腰包請律師，還有要如何將本法精神融入性平事件中，也有待法務部研議。從現在準備程度來看，若有人想揭弊，真的要好好想想。

至於該法是否納入保護私人企業的揭弊者，國民黨立委吳宗憲說，等運作一段時間後，再思考要不要擴大到上市櫃公司。

保護揭弊者…法界：應保密身分 法扶護權益

「公益揭弊者保護法」七月上路，因「尚無共識」而未將私部門揭弊行為納入保護對象。司改會法律政策部主任呂政諺質疑，法務部根本不是收集勞工意見，「跟大老闆討論當然難有共識」，建議可先針對上市櫃公司揭弊者納入保護，慢慢擴展到所有私人企業。

揭弊換來一場空 …戴立紳怒：國家說保護 豈知是騙局

「在台灣，當壞人是危險的，但當好人卻是致命的。」這是戴立紳被「折磨」十二年後的最大體悟。他深深覺得，想發揮正義感還是要有點能力，否則遍體是傷，「那些被我揭弊的人，現在大概都在嘲笑我『死好』吧」。

揭弊丟飯碗…吹哨者人生一場空 嘆正義何在

「公益揭弊者保護法」推動十二年，總算於今年七月上路，積極推動立法的揭弊者戴立紳卻不適用「戴立紳條款」，成了揭弊卻丟了公務員鐵飯碗的悲慘受害者。 新法保護了公部門與國營事業的揭弊者，但尚未納入私人機構單位，如何落實保護法精神而不讓「揭弊英雄」成了人人喊打的「抓耙子」，是政府的未竟之業。

