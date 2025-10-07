回響╱揭弊者戴立紳丟飯碗嘆正義何在？司改會今再接求助

「公益揭弊者保護法」今年七月上路，但催生此法的揭弊者、新竹縣前家畜疾病防治所技士戴立紳，因該法未溯及既往，導致公務員資格被免職，仍然不得復職，遭外界質疑「戴立紳條款竟不能保護戴立紳」，本報專題報導後，引發廣大回響。

據了解，本報報導之後，民間司改會今天再接到自稱公務員的電話，表示他之前揭弊後被職場霸凌，求助無門的困境。司改會政策部主任呂政諺律師說，過去的揭弊者只能自認倒楣，「看看戴立紳揭弊後的下場，誰敢再揭弊？」

長期協助戴立紳司法救濟的呂政諺說，就未來的「揭弊者保護制度」，首先機關要講清楚過去的揭弊案件，不論是已完結或司法程序仍進行中，保護程度上有沒有該檢討的？因潛在的揭弊者其實都在看，如果這問題沒被釐清，戴立紳揭弊後的下場怎會有人敢揭弊？

呂說，法務部的做法就是訂一個「公益揭弊者保護法施行細則」第26條來一筆勾銷，完全不適用新法或依其精神調整。過去的揭弊者就只能在沒有新法保障的情況下自求多福；廉政署說這是要「維持法律安定性」，白話說就是「維持過去不保護揭弊者的情形」。尤其戴立紳公務人員任用資格問題，很明確就是舊法有漏洞，所以才要在新法修補，現在新法過了，但又不給戴立紳用，道理何在？

呂政諺說，其實法律並沒有禁止根據新法的精神，對過去揭弊者採取更有利的解釋或措施，只是行政機關不願意花心力而已。廉政署的回應也沒有說明戴立紳案的不合理處，只是講官話。另外，先不論過去揭弊者面臨的困境，法務部完全不願意面對問題。在法制作業上，除了動作緩慢外，內容也是不夠完善。

呂政諺認為，廉政署已有設置給揭弊者的法律諮詢服務，但單次的法律諮詢一定不夠。依本法第8條規定，如果揭弊者揭弊後被任職機關「惡搞」而發生「案外案」，揭弊者可請求的損害賠償包含「為提出救濟的律師酬金」。然而，針對揭弊案件本身，揭弊者有沒有律師協助？法規也沒有清楚規定，揭弊者現在要揭弊，可能還是要先自掏腰包請律師才有保障。

另外，呂提到，目前法務部將「違反性騷擾防治法、性別平等工作法、性別平等教育法」的行為，也列為可揭發範圍，而性騷擾行為目前也有處理的流程了。要如何將本法的精神融入性平事件中，也有待法務部研議。本法要能夠發揮影響力，達到讓基層公務員認同的程度，還有很長一段路要走。從現在的準備程度來看，如果有人想要揭弊，真的要好好想想才行。