日明明功教主 陳巧明首吐心聲 ：最怕死在獄中

聯合報／ 記者林敬家／專訪
日月明功教主陳巧明服刑近十年後假釋出獄，自認能面對良心樂觀走以後的路。本報資料照片
日月明功教主陳巧明服刑近十年後假釋出獄，自認能面對良心樂觀走以後的路。本報資料照片

「這件事，我還在持續認識與面對，但不想在言語中刺激或傷及別人，不會主動提起也從不迴避。」日月明功「教主」陳巧明，服刑近十年後假釋出獄，自認能面對良心，樂觀地走往後的路。這是她首度對媒體吐露心聲。

不改名、不搬家 不換住處電話

「不改名、不換住處電話、不搬家。」七十一歲的陳巧明，出獄後仍住在彰化老家。她說，年邁母親還記得家中市話號碼，所以一直沒換，也沒斷線。

「我不懂宗教語言，也不是什麼心靈導師，我沒那個本事，也不喜歡說服人，練功上課多半是學生在說、我在聽，是學生將我神化，我一概否認。」她說，年輕時受傷，腰腿長期疼痛，嚴重時連教課都要坐著，因此對身體運作與姿態產生興趣，隨她練功的學生發現可改善身體、性格與家庭關係，便註冊日月明功。

她說，剛開始學生下課後常流連教室，她租下舞蹈教室樓下作為活動空間，又因學生說很喜愛鄉下生活，開放祖厝默園常住；她們將默園打造成「無毒家園」，在後院種菜、蔓花生優化土地，百年果樹不用農藥，現採現吃或帶回家都可，她不斷提醒在默園要注意安全，但卻發生憾事。

習慣獨處生活 日子過得很充實

「我愛好自由，對獄中生活極度不適應，但努力尋找讓自己快樂的事物。」陳巧明舉例，有時在獄中早餐選擇只吃白稀飯也要真心覺得「好好吃」，希望盡量讓自己與周遭的人都感覺不那麼糟，有人認為她很正向。她說，小時候生活無憂，被寵愛長大，家裡養了七、八隻狗相伴，「我不怕寂寞，也養成樂觀性格」。

她形容自己的人生比戲劇還精彩，坦言入獄之初最怕「死在裡頭」，害怕再也看不到美麗的事物。出獄後努力鍛鍊身體，認真學習如何生活，使用手機、搭公車、下廚…「以前總忙著處理學生的事，現在都將時間給自己，看節目、聽Podcast，遇到不理解的地方就反覆回看、重聽，直到體會其中心境，「每天忙不完的事，日子過得很充實」。

「那些評價並不代表我的真實面貌，雖然因此付出很大代價，但總歸一句，我活過來了。」陳巧明說，即便歷經牢獄之災，她還有很多好特質，因此不想丟掉它們，「我多年來不改本性，對外界評論也不予置評」。

「小時候住大宅，現在的小公寓卻讓我感到安穩便利。」陳巧明覺得鄰居和善，很享受獨處生活，尤其看得到八卦山山巒和藍天，「以前忙到不曾注意過，太可惜了」。

日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

十二年前「日月明功」成員集體「管教」詹姓高中生致死，父權式的管教與「團體迷思」釀成悲劇震驚各界。承辦檢察官李秀玲受訪，揭開說服詹母說出真相、自己兩次落淚等全案鮮為人知的神祕面紗。

專家：政府提供資源開諮詢課 防狂熱教派洗腦

「家庭、婚姻是台灣特殊宗教團體形成的重要因素，愈來愈多類似組織的出現代表台灣文化架構撐不起家庭遇到困難呼救的需要。」當年協助日月明功案司法鑑定的彰化基督教醫院司法精神醫學中心主任王俸鋼表示，邪教或不正當心靈團體很難禁絕，公部門可多投資心理健康的無形建設。

