日明明功教主 陳巧明首吐心聲 ：最怕死在獄中

「這件事，我還在持續認識與面對，但不想在言語中刺激或傷及別人，不會主動提起也從不迴避。」日月明功「教主」陳巧明，服刑近十年後假釋出獄，自認能面對良心，樂觀地走往後的路。這是她首度對媒體吐露心聲。

不改名、不搬家 不換住處電話

「不改名、不換住處電話、不搬家。」七十一歲的陳巧明，出獄後仍住在彰化老家。她說，年邁母親還記得家中市話號碼，所以一直沒換，也沒斷線。

「我不懂宗教語言，也不是什麼心靈導師，我沒那個本事，也不喜歡說服人，練功上課多半是學生在說、我在聽，是學生將我神化，我一概否認。」她說，年輕時受傷，腰腿長期疼痛，嚴重時連教課都要坐著，因此對身體運作與姿態產生興趣，隨她練功的學生發現可改善身體、性格與家庭關係，便註冊日月明功。

她說，剛開始學生下課後常流連教室，她租下舞蹈教室樓下作為活動空間，又因學生說很喜愛鄉下生活，開放祖厝默園常住；她們將默園打造成「無毒家園」，在後院種菜、蔓花生優化土地，百年果樹不用農藥，現採現吃或帶回家都可，她不斷提醒在默園要注意安全，但卻發生憾事。

習慣獨處生活 日子過得很充實

「我愛好自由，對獄中生活極度不適應，但努力尋找讓自己快樂的事物。」陳巧明舉例，有時在獄中早餐選擇只吃白稀飯也要真心覺得「好好吃」，希望盡量讓自己與周遭的人都感覺不那麼糟，有人認為她很正向。她說，小時候生活無憂，被寵愛長大，家裡養了七、八隻狗相伴，「我不怕寂寞，也養成樂觀性格」。

她形容自己的人生比戲劇還精彩，坦言入獄之初最怕「死在裡頭」，害怕再也看不到美麗的事物。出獄後努力鍛鍊身體，認真學習如何生活，使用手機、搭公車、下廚…「以前總忙著處理學生的事，現在都將時間給自己，看節目、聽Podcast，遇到不理解的地方就反覆回看、重聽，直到體會其中心境，「每天忙不完的事，日子過得很充實」。

「那些評價並不代表我的真實面貌，雖然因此付出很大代價，但總歸一句，我活過來了。」陳巧明說，即便歷經牢獄之災，她還有很多好特質，因此不想丟掉它們，「我多年來不改本性，對外界評論也不予置評」。

「小時候住大宅，現在的小公寓卻讓我感到安穩便利。」陳巧明覺得鄰居和善，很享受獨處生活，尤其看得到八卦山山巒和藍天，「以前忙到不曾注意過，太可惜了」。