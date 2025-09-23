日月明功虐死高中生案…靈修為何走向集體暴力

日月明功悲劇 檢揭辦案祕辛

十二年前「日月明功」成員集體「管教」詹姓高中生致死，父權式的管教與「團體迷思」釀成悲劇震驚各界。承辦檢察官李秀玲受訪，揭開說服詹母說出真相、自己兩次落淚等全案鮮為人知的神祕面紗。

被稱為「教主」的陳巧明服刑近十年後假釋出獄，她日前接受聯合報記者獨家專訪，坦言不適應監獄生活、很怕死在監獄，「付出很大代價，但我活過來了」。

「我和父親都不敢相信，接觸『日月明功』怎會鬧出人命？」十二年前，彰化詹姓高中生被虐死，雖詹母聲稱兒子戒毒暴斃，但詹的姊姊與父親都不相信，檢警也發現不合理。案發半年，檢警查出「宗教迷信」集體「嚴厲管教」十八天釀禍，震驚各界。

二○一三年六月初，媒體一則「母助戒毒，高中生毒癮發作猝逝」的新聞令人不勝唏噓；詹姓高中生的母親說，在家幫兒子戒毒，兒子疑毒癮發作不斷抽搐，突然頭斜一邊、拍打無反應，送醫不治。

證人串供 法醫剖驗拆穿謊言

警方初步調查符合「毒癮發作去撞牆」說法，但法醫剖驗發現詹的體內及毛髮沒有毒品反應，對詹母說法存疑，祕密調查監聽數月，在案發近半年後傳訊詹母及多名靈修團體成員，聲押詹母獲准。

「證人們口徑一致，各自陳述停留案發現場『默園』的時間與通聯紀錄相符，幾乎無破綻，但全案就是充滿『不合理』，自白書、案情、關係人供述都不合理，因此聲押詹母調查。」當年承辦全案、現任彰化地檢署主任檢察官李秀玲回憶，她提訊詹母到默園模擬管教兒子經過，發現更多不合理處。

聊天交心 檢方突破詹母心防

「詹母非常愛死去的兒子，也承認毆打兒子、不逃避刑責，但讓人無法理解她為何要隱藏事實？為什麼不願說明發生什麼事？」李秀玲連續多日進入看守所與羈押中的詹母聊天交心，逐漸敲開詹母心防，追出這宗駭人聽聞的慘劇。

判決指出，陳巧明自創「日月明功」指導學員伸展及調息以提升身心靈，獲學員高度敬意、信任與服從。二○○七年，她開放位於彰化和美的「默園」祖厝與親近學員共修，「同修」期間一旦懷疑學員或子女思想、言語、行為不當就集合成員「共同查明管教」，由她盤問當事人，回答稍遲或被認為不合理就認定說謊而動手修理。

凌虐折磨 詹生撐18天後不治

二○一三年五月十八日周末，已獲保送某國立大學的詹生返校補課，因提早一個多小時出門而被「管教」。陳巧明甩詹生耳光再踢踹，詹母等人接手持竹子修理，在詹生承認去網咖後仍不罷休，逼得詹生「屈打成招」編造自己沒做過的吸毒、販毒、加入黑幫、脅迫少女賣淫等虛構情節的自白。陳巧明再指示綑綁詹生戒毒，但詹生被持續「折磨」廿小時後已出現橫紋肌溶解症，最終撐了十八天，於六月五日晚間七時許出現彌留狀態，送醫急救仍因多重器官衰竭死亡。

陳巧明否認主導管教，但因詹母等人指證、對案發經過供述一致，檢警更查出發生詹生命案前已有數十次類似教訓成員的作為，法院依私行拘禁致人於死判陳巧明十三年徒刑，詹母判四年六月，另三名主要共犯判刑三年八月至四年不等，還有人獲緩刑。

案發十二年，「管教過當」的詹母與日月明功成員們已服刑完畢出獄，陳巧明也獲假釋，而近百歲的默園仍由家族使用維護。

「孩子在教主懷疑逼問時，無法說出任何『壞事』，只得編造謊言以求停止虐打；這是宗被誤導、被集體暴力推向死亡的悲劇。」李秀玲說，全案讓人覺得不可思議的是成員中有學校輔導主任、高中老師、醫生、建築師等知識分子，他們卻臣服於陳巧明權威下。

「接觸此案流過兩次淚，第一次是看到詹生照片，第二次是聽到詹母受洗。」李秀玲說，可以感受到這種方式失去兒子的母親內心是多麼悲痛，期許國人能學會分辨真正的信仰與偽裝的權力控制。

詹生的姊姊說，如今仍有許多打著靈修或宗教名義組織，表面提供慰藉，實則以權威與操控削弱人性與判斷力，甚至釀成人命。她感嘆，當社會資源無法回應人們心理需求，就易讓人轉向這類「地下團體」尋求救贖，然而往往要到出事，政府與社會才會正視，但已經有人付出代價。