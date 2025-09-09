關鍵人物／幫派大佬挨3槍：青山王幫我擋災

「青山宮我走進走出不曉得多少次了，閉著眼睛都能進出，但那天跨過低矮門檻卻跌了一跤；這一跤讓子彈閃過要害，也救了我一命。」萬華青山宮副主委「細漢芋粿」許文旭回憶三年前被「阿國」邱國隆連開三槍的驚險經過，情緒沒有太大起伏。

台灣北部「江湖」有兩名綽號稱「芋粿」的「大哥」，身形高大的天道盟同心會創會大佬吳明貴被稱為「大漢芋粿」，較瘦小的艋舺下厝庄角頭許文旭是「細漢芋粿」。

「那天傍晚，阿國來找我處理與『河溝頭』的糾紛，我認為雙方衝突不嚴重，以遠離江湖專心於宮廟事務為由婉拒，阿國卻認為我不幫忙，數小時後折返開槍，還挾持我妻兒與警對峙。」許文旭談起事發原因，略顯無奈。

被門檻絆倒 子彈閃過要害

他說，當晚七時許離開青山宮準備去三溫暖，在宮前碰到阿國，阿國劈頭就質問為何不幫忙，隨即稱已打死「阿弟仔」，他驚訝回稱「那你趕快跑路啊，找我幹嘛？」瞥見聲稱有事要說的阿國伸手到背後，直覺對方要掏槍，轉身跑回宮。

「我聽到阿國追逐的腳步聲，接著碰一聲就摔倒；我不是中槍後跌倒，而是從側門進入宮內時被低矮門檻絆倒的瞬間中槍。」許文旭說，當天他穿拖鞋，拖鞋被低矮門檻絆了一下往前撲倒，他意識中槍就立刻將身體蜷縮起來，阿國再補兩槍。「如果沒這一跤，子彈打中身體要害或脊椎，我就完蛋或殘廢了；青山王替我擋下劫數」。

妻兒遭挾持 他血泊中驚醒

他回憶，自己雖全身是血，但沒特別感覺，反倒是趕抵的員警告知他妻兒遭挾持，讓他緊張地「清醒過來」；他擔心阿國傷害家人，根本感覺不到身體疼痛，「我記得我一直告訴警方可從廁所窗戶進入飲料店救人。」還有「小弟」要跟警察借防彈衣進入飲料店談判，拖了許久被強制送醫，抵達醫院時得知阿國自盡、人質獲釋，他才安心接受治療。

「他是被自己的偏執與壓力搞到走火入魔…」許文旭說，阿國年輕時就施用安非他命，整天疑神疑鬼，最終被自己偏執與壓力逼上絕路。他解釋，阿國自稱與河溝頭衝突而被跟監，但他了解發現雙方只是口角而不會有後續作為，要阿國不要想太多，阿國卻認為他不幫忙，「人家若要對你不利幹嘛跟監？直接處理就好了。」連幫阿國找防彈衣的「阿弟仔」洪正清也被開了九槍。

「人都死了，我如果還有怨恨，不就像無法放下的阿國一樣？」許文旭不太願意回憶槍擊案太多細節，強調已淡出江湖，現在只想平靜過生活、陪伴家人，專心服務救他一命的青山王宮廟。