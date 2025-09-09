艋舺挾持事件 第一時間未拉封鎖線 救人質沒章法 「警」惕

現實版「艋舺」 槍響劃破熱鬧的台北萬華天空，黑幫角頭尋仇案在艋舺上演；「阿國」邱國隆開槍射傷幫主與江湖大佬，最後舉槍自盡，結束五十七年的生命。 影帝阮經天主演的電影「艋舺」大賣，影評形容「狂暴中的詩意、叛逆中的溫柔」，但人生不是電影，邱國隆持槍挾持人質事件毫無「詩意」，更曝露警方標準作業鬆散的重大缺失，警界高層應記取教訓。

「艋舺萬國幫幫主在堂口遇襲，大佬也在青山宮內中槍，誰那麼瘋狂？」二○二二年十月十九日晚間，北市警方接連獲報槍擊案，正疑惑槍手是誰，已聞訊犯嫌闖進青山宮對面民宅挾持四人質，「萬國幫老兄弟阿國幹的」。

賭債恩怨 遷怒幫主

「阿國」邱國隆年輕時就是「萬國幫」成員，一九八五年廿歲時參與幫派械鬥被列為「一清」掃黑對象；兄弟們認為他講義氣、重情義，但疑因吸毒後遺症疑神疑鬼而冠以形容腦筋不靈光的綽號「相袚國仔」，想不到他竟朝幫內同輩分的兄弟開槍。

邱國隆疑協調賭債糾紛與另個當地角頭「河溝頭」成員「阿西」、「大頭彬」有恩怨，懷疑對方派員跟監並想幹掉他，廿四小時帶槍穿防彈衣警戒。

萬國幫與河溝頭，都是一九六○年代在萬華地區出現的本省掛角頭。萬國幫原稱「萬國口」，由聚集「萬國戲院」的青少年組成；河溝頭則是淡水河支流河道範圍的工人勢力，以「艋舺助順將軍廟」為主要據點。早年兩角頭分庭抗禮，隨時代演變及利益驅使，雙方談和並互相支援，連「堂口」都設在漢口街同一棟商業辦公大樓的同樓層、同條走道兩端。

那天傍晚，五十七歲的邱國隆一人一槍到青山宮附近找「阿西」談判未果，轉往青山宮請幫派大佬、青山宮副主委「細漢芋粿」許文旭主持公道。許認為雙方衝突不會擴大，以「早已退出江湖不管世事」婉拒，邱轉往萬國幫堂口質疑幫主「阿弟仔」洪清正阻攔他「討公道」是胳臂往外彎。

犯嫌邱國隆飲彈自戕，救護人員急救。本報資料照片

槍傷三人 再傷警察

晚間七時廿六分，邱國隆進入位在商辦的堂口後大聲質問洪清正「為什麼要偏袒外人」？先朝一旁和他有過口角的幫眾「松山賓」洪文賓開槍，再朝洪清正連開數槍，邊開槍邊咆哮「叫你出來處理，你都裝作沒事。」受傷倒地的洪清正稱「你要怎樣都沒關係」，但邱沒理會，持續朝兩人連補多槍，抱怨「害我傾家蕩產都沒人出頭？都幾年兄弟了，這種事你怎麼做得出來？我忍一年多了，今天就是要討個公道。」帶著怒氣逃逸。

晚間七時四十二分，邱國隆折返青山宮，在大門口遇到準備離開的許文旭，嗆聲「我剛才已經殺了阿弟仔和松山賓」。許大驚稱「那你趕快跑路啊，找我幹嘛？」發現對方右手往後伸準備掏槍，立刻轉身跑回宮裡，被邱連開三槍。

邱國隆連傷三人，誤以為鬧出人命，闖進青山宮對面、許文旭經營的飲料店挾持許的妻兒及堂姊、員工等四人。沒多久，警方趕抵包圍，透過擴音器喊話「冷靜想想家人、請放下武器…阿國，有話好好講，把人質平安放出來。」當時，萬華警分局王姓警員試圖調整飲料店外監視器被察覺，邱連開數槍，其中一槍從警車底下反彈擊中王的右大腿，現場局勢一度升級，時任台北市長柯文哲、警政署長黃明昭、警察局長楊源明都趕抵現場坐鎮。

挾持人質 自戕身亡

邱國隆情緒時而低沉、時而亢奮，不時抱怨被逼死、沒有人主持公道，又向許妻下跪道歉表示走到這步是走投無路，「你們今天不會死在這裡，我自己會結束。」還打電話給女兒「我真的很愛你們，是被逼到沒路…」。警方持續喊話「我們聽懂你的苦衷，不要傷害無辜」，在雙方對峙約一小時後，人質於八時五十分獲釋，邱也步出店外。

「把槍丟出來，雙手伸出來，你被包圍了，冷靜一點…」全副武裝的員警，不斷大喊「趴下」，突然，邱國隆朝自己頭部連開兩槍，結束五十七年的人生。

「若阿國選擇硬拚，結局恐怕大不同。」北市一名警官說，一九九二年陳進興挾持南非武官、隔年陳姓男子挾持公車乘客後，北市近卅年沒發生過重大人質挾持事件，警政署雖訂有標準作業程序，但多年未演練致現場凌亂，甚至沒在第一時間拉封鎖而讓機車自由進出槍擊案現場，讓人捏把冷汗，這些缺失值得警界高層警惕。

