獨／「還好開槍回擊嚇退他們」 高雄監獄挾持案開槍警員憶驚險一幕

「還好有開槍回擊，嚇退他們躲回去，否則那個年，大家就難過了。」在台灣獄政史上首樁受刑人奪槍挾持典獄長案中，率先開出第1槍的巡佐吳聲政，接受本報記者專訪，回憶起10年前驚險的那一幕，道出小警員冒死犯難立大功的關鍵始末。

今年53歲的巡佐吳聲政，父親是警察巡官退休，受父親影響從警，警員班132期；畢業後，分發至保一總隊，當時台北看守所需警察協助檢查受刑人是否攜帶違禁品，吳成了第一批支援警力，在從警生涯中和「監獄」結了不解之緣。

2002年，吳聲政調回高雄鼓山警分局龍華派出所，隔年因毒品通緝犯拒捕開車衝撞，掏槍朝車輪開兩槍，結果「嫌犯跑了．．」吳笑著談起從警以來第一次開槍的經歷；後調往高松派出所，2014年升巡佐到大寮分駐所，還未滿1年就遇到台灣治安史上首件監獄收容人挾持人質案。

10年了，現調至小港派出所服務的吳聲政對當時情景仍歷歷在目，他回憶，當時和同仁薛宇宏正在巡邏，接到派出所轉知「有受刑人攻擊管理員」的通報，趕到現場時，當時監獄戒護科科長王世倉出面告知，「有人拿剪刀挾持替代役男」，王那時堅稱「狀況監所的人可控制」；沒想到事情演變竟出乎意料。

王世倉再進去監所內後不久，鄭立德、秦義明、靳竹生、黃子晏、魏良穎、黃顯勝等6人挾持人質，撞開戒護科槍械庫門，搶奪突擊步槍和半自動手槍準備從東側門車檢站逃出時，正面碰上開門進車檢站的典獄長陳世志，鄭立德等人對空鳴槍，改挾持了陳世志和王世倉。

「當下聽到槍聲，第一個直覺反應『不對』，隨即回報勤務中心。」吳聲政說，後大寮分駐所警員黃一峰、巡佐林進發，和昭明派出所警員卜仁泰、忠義派出所巡佐黃明豐、警員張碩彥原本獲報已出發在路上，後因他回報「受刑人有槍」後，5人又折返派出所，帶兩面盾牌、穿防彈背心趕抵。7人研判鄭立德等人可能會往東側門走，於是讓薛警守正門等支援，其餘6警守東側。

「絕不能讓他們離開，雖武力無法贏過他們，但一定要想辦法阻止。」吳聲政說，他們6警當時有共識，人質被挾持，槍絕對不能瞄人，於是他和林警將僅有兩面盾牌架在矮牆處，其他4人在後警戒，營造讓對方以為「警察已將監獄外層層包圍」的假象，沒想到，這方法竟然奏效。

吳聲政回憶，躲在矮牆不到5分鐘，東側小門打開，從盾牌隙縫發現，4名穿囚衣的人拿長、短槍押2人出門，後面緊跟2名收容人，後對方突大叫「有警察」，立刻以3發點放朝警方掃射兩次，吳聲政回擊第1槍，再開第2槍，隨後身旁的卜仁泰連開6槍，黃明豐開1槍，莊碩彥也開了2槍。

吳聲政說，因當時從線上巡邏趕到現場，他是6警中唯一一人沒穿防彈背心，雙方第一次駁火，他左手拿盾牌，在槍火下，只知對方有開槍回擊，我們差不多開了10幾槍，逼退他們撤退關起小門；事後他檢查盾牌，「才知盾牌左上方有個被射穿的洞孔，等於子彈當時是從他腦袋瓜上方飛過，再低個2吋，就沒命了！」

生死一瞬間，支援警力趕抵後，他躲在矮牆，第一時間傳訊妻子「處理大寮槍擊案，沒事很安全」吳聲政指出，直到隔天清晨6名收容人舉槍自戕，大夥才鬆了一口氣。

「整起事件，幸好警察都沒發生任何事。」吳聲政欣慰地說，身旁同仁稱讚：「幸虧是他們這6個小警員，才讓其他員警可以安心過年」；小警員出任務、扭轉危局，為台灣治安史寫下輝煌的一頁。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980