學者談獄政：受刑人假釋無望 就失教化動力

「當受刑人沒有假釋盼望，教化就會失去動力。」中正大學犯罪防治系教授許華孚表示，憲法法庭拉高死刑門檻，社會風氣認為重刑犯不應假釋，政府也計畫調整重大犯罪不得假釋的規定，「監禁刑期拉長，對監獄管理是一大挑戰」。

六名囚犯當年挾持典獄長提出五訴求，批評一罪一罰制度，稱有人判刑四、五十年，大多關到三分之二才能報假釋，三振條款連報假釋都不行，是「官逼囚反」；尤其，既然要把人關到死，是否該給自主自給能力？但一個月只領兩百元，還要靠家人接濟、拖累家人。

許華孚說，受刑人最在意「累進處遇」分數，，想假釋就要好好表現拉高分數，但對判刑數十年的重刑犯而言，難以達到假釋高門檻，因此不在意分數，「關得愈久，配合度就愈低」。

一名監所管理員也舉死刑犯為例，他們不適用累進處遇規定，「每天都在等候執行」，因此無須爭取好表現，下工場就與其他人衝突，許多重刑犯也有類似狀況，這是監獄管理的大問題。

針對作業金低廉問題，許華孚表示，工場作業主要目的是讓受刑人維持勞動生活，作業金多少才合理很難取得平衡點，若保障最低工資，恐與受刑本意相違背，還衍生故意犯罪入監賺作業金等問題。他說，受刑人若符合監外作業資格，有些人到外面工廠作業可月領一、兩萬元，但監外作業須預防逃逸問題，監獄不得不慎重。

根據監獄行刑法，受刑人依法須參加工場作業，表現良好者還可學習一技之長為未來出監做準備，雖參與作業有勞作金，但因監獄不能營利，扣除成本及提撥給犯罪被害人費用，每名受刑人領取的勞作金從十多元至數百元不等。

「戒護管理跟受刑人人權是天秤兩邊，孰輕孰重很難有標準。」許華孚表示，全台囚犯約六萬人，不同犯罪須用不同教化模式，但監獄管理人力嚴重不足，「重刑政策若無配套的教化資源，只是將人困在監獄，無助受刑人回歸社會」。