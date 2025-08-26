關鍵人物／憶當年越獄槍戰…檢察官：6條人命掛身上 人生最低潮

「六條人命掛在身上，清晨五點那幾聲槍響，是我人生中最遺憾時刻；我跑到廁所落淚，反覆詢問自己哪個環節出問題？是否講錯話？花了一陣子才平復心情。」高雄地檢署資深檢察官陳俊秀回憶十年前高雄監獄「那一役」，表情複雜。

司法官訓練所卅期結業的陳俊秀，當年是雄檢重案組主任檢察官，他奉命率檢察官林俊傑趕往監獄現場，當六囚與家屬通話時脫口說出「希望下輩子再當你的兒子」後，他從教誨師手中接下溝通談判重任，那已是案發數小時後的事。

「沒人想過有一天要和持槍挾持人質的囚犯談判…」陳俊秀回憶，人質安全、事件平安落幕是主要目標，他與主謀鄭立德通過電話後發現六人情緒激動，但可理性表達訴求，有機會和平落幕，但對方開出條件後又反覆加碼，讓整件事變得棘手，尤其六囚得知「白狼」張安樂到場，撕毀「公布五訴求就放人」承諾，讓態勢更難掌控。

「六人投降 仍面對30年刑期」

「電影畢竟是電影，劇本都編好了，現實狀況卻是我們無法預測對方想法。」陳俊秀坦言談判過程充滿壓力，答應六囚的條件是壓力，拒絕也是壓力，如何說服對方「彼此各退一步」是最難的地方，畢竟六囚都是重刑犯，棄械投降還是得面對卅年刑期，「或許他們早想結束生命讓事件落幕，但我們不知道他們內心的真正想法」。

原以為數十次的溝通已漸收成效，不料六囚卻先後飲彈自盡。陳俊秀神情沉重地說，他聽到槍響後一度激動落淚奔往廁所自責，「我們一群人整晚都在思考如何讓暴動和平落幕，也覺得人質、囚犯都能活著走出來，結果卻無法如願，幾聲槍響是我人生中最低潮的時刻」。

陳俊秀說，鄭立德未取槍前雖傷了人，但拿到槍後就沒傷人，顯示並未將暴力當成主要手段，也沒有完全走上瘋狂道路，怎知最後結果是這樣？他曾想到六人靈前捻香，覺得是自己做得不夠，直到有人提醒「還有很多案子、相驗等著處理，若這也扛不起，未來要怎麼辦？」他才走出負面情緒。

「矯正機關 有解決問題誠意」

陳俊秀坦言，檢警與矯正機關做了很多努力，也有解決問題的足夠誠意，他讀過談判學專書、知悉基本談判原則，但真正拿起話筒那一刻還是完全得靠臨場反應，「自己能力及經驗確實不足」。

「如果他們留下來，對獄政改革或許更有著力點；六人離開，獄政改革機會也沒了。」案發十年，陳俊秀迄今仍有許多遺憾與疑問。