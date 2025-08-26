「官逼囚反」越獄槍戰…獄政改革 漫漫長路

最「血」實的監獄風雲

二○一五年二月十一日下午，高雄監獄六名重刑犯持槍挾持典獄長及戒護科長，越獄不成後與警對峙十四小時，最後飲彈自盡，是台灣獄政史上最「血」實的「監獄風雲」。

六人當時抱怨保外就醫的不公平與三振條款的不合理才「官逼囚反」，學者也認為受刑人沒有假釋盼望就會失去教化動力，但真的是制度使然嗎？

六囚奪步槍開火 子彈射穿警盾牌

「陳水扁可以保外就醫，重病受刑人為何不行？知法犯法卻被說成政治犯，法律一視同仁嗎？三振法案不得假釋規定更是官逼囚反…」二○一五年二月十一日下午，高雄監獄六名重刑犯持槍挾持典獄長及戒護科長、要求矯正署長面對媒體公開宣讀五訴求，震驚各界。

這是台灣獄政史上最嚴重的「監獄風雲」，主謀是被判刑廿八年六月的竹聯幫尊堂高雄分會長鄭立德；他夥同秦義明、靳竹生、黃子晏、魏良穎、黃顯勝等五名被判處無期徒刑或廿五年以上徒刑的重刑犯，用看診機會，持偷自工場的利剪挾持替代役男及管理員企圖越獄。

監獄警鈴大作，警員吳聲政、薛宇宏獲報馳赴，監獄戒護科長王世倉告知「有人拿剪刀挾持替代役男、狀況可控」，但員警還沒離開就聽到槍聲，立刻回報市警局要求支援。

原來，王世倉與員警碰面後，隨副典獄長賴政榮趕到戒護科與六名囚犯談判，結果反成了「新人質」，還被押往槍械庫取出四把六五K2步槍、六把九○手槍、一六三顆子彈，而典獄長陳世志聞訊趕至，竟也變成人質。

高雄監獄挾持事件，鄭立德等六名重刑犯挾持典獄長、副典獄長與戒護科長。本報資料照片／擷自法務部官網

「絕不能讓囚犯逃離，一定要想辦法阻止，撐到支援員警趕抵。」已升任巡佐的吳聲政回憶，當時獄方人員推測六囚可能從東側門逃逸，他與稍後趕至的分駐所同事共六人警戒攔阻，沒多久就發現鄭立德等人挾持典獄長現蹤。

「碰碰碰…囚犯朝我們開槍，步槍子彈打穿警用盾牌，我們以九○手槍回擊十一槍，把人逼回監獄；那是獲報約一小時的事。」吳聲政說當天是除夕前一周，還好立即開槍阻止六囚脫逃，「我每次巡邏經過都會想起這一役」。

時任高雄市警察局長陳家欽率三百名員警把監獄團團圍住，與高雄地檢署主任檢察官陳俊秀、矯正署長吳憲璋共同研商如何處置，時任警政署長王卓鈞、雄檢檢察長蔡瑞宗也趕到現場。不過，即使六囚家屬溫情喊話、前高雄市議員李榮宗入監周旋，六囚也無投降打算，反而提出五點訴求要求吳憲璋公開宣讀。

三振法案逼絕路 只剩自殺或拚了

他們質疑阿扁保外就醫、三犯不能假釋的三振法案，還抱怨工資每月僅兩百元，「做苦工，一個月兩百，怎麼生活？買一套內衣褲都不夠，還要家人接濟，一點尊嚴都沒，這不是糟蹋是什麼？剩『自殺』和『拚了』這條路」。

為安撫六人，檢警送上食物、掌上型電視…吳憲璋也對記者念出五訴求，但並未等到人質獲釋，當六人再要求讓到場的竹聯幫精神領袖、「白狼」張安樂攜酒入內，檢警斷然拒絕；「六囚答應拿到電視就放一名人質，結果卻失信，且不斷提新條件，這樣下去沒完沒了」。

「凌晨三時許，六人再度要了酒，之後釋放了戒護科長，大概已有輕生念頭。」一名當時在現場的人士說，六囚喝酒後曾朝媒體空拍機射擊，也與警方駁火數十槍，清晨五時突然傳出「碰碰碰碰」四聲槍響，在高處監控的特警回報「四囚舉槍自盡」，現場陷入一片沉靜。

對峙半日後飲彈 受刑人躁動整晚

鄭立德、秦義明接近四人倒臥處「補槍」，過了廿分鐘再各自飲彈自盡，典獄長陳世志自行走出高喊「我是典獄長」，歷經十四小時的「暴動」終於落幕。

「聽到六名囚犯要檳榔、菸、酒，就知道六人要走了。」一名案發當天出獄的更生人說，一整晚大家都很浮動，都在猜事件會怎麼落幕，想不到六人「同歸於盡」。

陳世志脫困後聲稱自願當人質來換副典獄長賴政榮獲釋，也說斡旋到最後一刻、六囚「上路」前還與他擁抱、握手道別，但法務部調查卻發現陳世志決策失誤才被挾持，更錯過制伏六人黃金機會而讓全監陷入無人指揮狀態。

監察院調查，陳世志在警鈴響起時不為所動，賴政榮、王世倉發現暴動也未通報，甚至對媒體佯稱「演習」，「本可避免的暴動，在三名監獄高層錯誤指揮下演變成悲劇」，彈劾三人；當時的公懲會處陳世志、王世倉降二級改敘，賴政榮降一級改敘。

阿扁仍保外就醫 囚嘆苦工無盡期

已退休的陳世志去年十月泡湯時失去意識送醫不治，賴政榮已離開官場，仍任職矯正體系的王世倉以「事情都過了」婉拒受訪。

高雄監獄挾持事件發生十年，前總統陳水扁依舊保外就醫，監獄擁擠問題無法改善，絕大多數受刑人仍是「廉價勞工」…獄政改革，還有很長的路要走。

