關鍵人物／鄭國隆：那一周沒時間睡 跟犯嫌賽跑

「錢在人在一百分，錢在人不在六十分，錢與人都不在就是零分。」台北市刑警大隊副大隊長鄭國隆回憶時任大隊長李文章下的死命令，坦言壓力頗大。他說，每次總慢了犯嫌一步，令辦案人員相當沮喪，所幸「封鎖」得當，逮到人也扣得贓款。

車手外籍 研判國際駭客所為

「那一周，沒時間處理個人情緒也沒時間睡眠，警方從上到下盡全力和時間賽跑。」鄭國隆說，當時就是和犯嫌比誰跑得快，看他們先跑出台灣，還是警方先抓到人。

鄭國隆表示，休假日被大隊長緊急召回後，原本懷疑是詐騙集團，但十年前還沒有外籍人士當車手，尤其是歐洲人士，加上詐團沒有侵入自動櫃員機的能力，而且盜領車手迅速出境，第一時間就研判是橫行歐亞地區的駭客組織所為。

「惡名昭彰的駭客鎖定台灣，警方內部其實對破案不怎麼樂觀。」鄭國隆透露當時辦案的心情起起伏伏。他說，發現車手都已出境，深感破案無望；但根據機場Ｘ光機確認車手沒帶走贓款，研判錢不但在國內，且一定有匯款手滯台，又激發辦案人員的查辦動力；當犯嫌影像曝光、確認贓款被集中到北車置物櫃，開始有破案的信心。

辦案人員不眠不休過濾監視器畫面、清查旅館、查訪計程車司機，但追捕始終慢一步。鄭國隆回憶，當時追到匯款手安德魯落腳的民生東路日租套房，他卻早一步逃逸；在北車守株待兔無果，調查發現在警方鎖定北車置物櫃前兩小時，匯款手米海爾及潘可夫已提走六千萬元贓款。

警告地下匯兌業者 逮人關鍵

「第一時間讓地下匯兌業者知道警方立場，是逮人扣錢的重要關鍵。」鄭國隆說，當時警界高層透過各種管道表明「替盜領集團匯款出境一定追緝查辦到底」，確實讓業者縮了手，否則從台灣匯個八千萬出境並不困難，但不法業者沒必要為了一次交易毀掉扎根已久的生意鏈，從當時駭客組織一度計畫帶現鈔搭漁船偷渡出境，就可看出已被警方逼得走投無路。

「駭客組織設計層層斷點，三名處理贓款的犯嫌落網後都喊無辜，不過手機訊息被我們破解，無可抵賴。」鄭國隆說，安德魯將贓款藏在山區時曾發送衛星定位系統給組織，其妻也傳訊稱組織正對她洗腦且情況很糟，米海爾傳訊探詢處理相當於兩百萬美元的台幣並言明要匯往莫斯科，還說原本談好的搞砸了，潘可夫傳訊問在香港取款怎麼算？在莫斯科要付百分之十五（手續費）太貴了，這些都顯示與組織密切聯繫，絕對是駭客集團成員，「手機鑑識與情資分析已逐漸成為科技偵查核心之一」。