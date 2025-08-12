聽新聞
0:00 / 0:00

關鍵人物／鄭國隆：那一周沒時間睡 跟犯嫌賽跑

聯合報／ 記者廖炳棋／專訪
台北市刑警大隊副大隊長鄭國隆，在一銀案發生時擔任科技偵查隊隊長，他說偵辦期間只能與時間賽跑。記者廖炳棋／攝影
台北市刑警大隊副大隊長鄭國隆，在一銀案發生時擔任科技偵查隊隊長，他說偵辦期間只能與時間賽跑。記者廖炳棋／攝影

「錢在人在一百分，錢在人不在六十分，錢與人都不在就是零分。」台北市刑警大隊副大隊長鄭國隆回憶時任大隊長李文章下的死命令，坦言壓力頗大。他說，每次總慢了犯嫌一步，令辦案人員相當沮喪，所幸「封鎖」得當，逮到人也扣得贓款

車手外籍 研判國際駭客所為

「那一周，沒時間處理個人情緒也沒時間睡眠，警方從上到下盡全力和時間賽跑。」鄭國隆說，當時就是和犯嫌比誰跑得快，看他們先跑出台灣，還是警方先抓到人。

鄭國隆表示，休假日被大隊長緊急召回後，原本懷疑是詐騙集團，但十年前還沒有外籍人士當車手，尤其是歐洲人士，加上詐團沒有侵入自動櫃員機的能力，而且盜領車手迅速出境，第一時間就研判是橫行歐亞地區的駭客組織所為。

「惡名昭彰的駭客鎖定台灣，警方內部其實對破案不怎麼樂觀。」鄭國隆透露當時辦案的心情起起伏伏。他說，發現車手都已出境，深感破案無望；但根據機場Ｘ光機確認車手沒帶走贓款，研判錢不但在國內，且一定有匯款手滯台，又激發辦案人員的查辦動力；當犯嫌影像曝光、確認贓款被集中到北車置物櫃，開始有破案的信心。

辦案人員不眠不休過濾監視器畫面、清查旅館、查訪計程車司機，但追捕始終慢一步。鄭國隆回憶，當時追到匯款手安德魯落腳的民生東路日租套房，他卻早一步逃逸；在北車守株待兔無果，調查發現在警方鎖定北車置物櫃前兩小時，匯款手米海爾及潘可夫已提走六千萬元贓款。

警告地下匯兌業者 逮人關鍵

「第一時間讓地下匯兌業者知道警方立場，是逮人扣錢的重要關鍵。」鄭國隆說，當時警界高層透過各種管道表明「替盜領集團匯款出境一定追緝查辦到底」，確實讓業者縮了手，否則從台灣匯個八千萬出境並不困難，但不法業者沒必要為了一次交易毀掉扎根已久的生意鏈，從當時駭客組織一度計畫帶現鈔搭漁船偷渡出境，就可看出已被警方逼得走投無路。

「駭客組織設計層層斷點，三名處理贓款的犯嫌落網後都喊無辜，不過手機訊息被我們破解，無可抵賴。」鄭國隆說，安德魯將贓款藏在山區時曾發送衛星定位系統給組織，其妻也傳訊稱組織正對她洗腦且情況很糟，米海爾傳訊探詢處理相當於兩百萬美元的台幣並言明要匯往莫斯科，還說原本談好的搞砸了，潘可夫傳訊問在香港取款怎麼算？在莫斯科要付百分之十五（手續費）太貴了，這些都顯示與組織密切聯繫，絕對是駭客集團成員，「手機鑑識與情資分析已逐漸成為科技偵查核心之一」。

贓款 駭客 監視器 地下匯兌 詐騙集團

延伸閱讀

他婚禮誓言把新娘叫成前女友名字 全網幫捏冷汗：要離婚了

尚比亞開農場、失蹤30天的中籍女遇害 疑「內鬼」下手

俄羅斯航空遭挺烏克蘭駭客攻擊 取消40多架航班

Coldplay演唱會捉姦事件 美媒：女主角丈夫為另一企業CEO

相關新聞

一銀盜領案 國際駭客集團在台完敗

駭客組織COBALT橫行歐亞多年，以遠端操控自動櫃員機吐錢的犯罪手法，在四十多個國家劫走三百六十億元台幣。二○一六年，他們大舉侵台盜領八千多萬元，卻被警民聯手阻止，不但未能轉移贓款、匯款手遭逮，藏匿國外的幕後主嫌更栽在台灣資安人員手中。

駭客網攻 台灣處在戰場最前線

「駭客網攻是場看不見硝煙的戰爭，台灣處在戰場最前線。」一名資安人員受訪時以台灣高度資安風險破題。

關鍵人物／鄭國隆：那一周沒時間睡 跟犯嫌賽跑

「錢在人在一百分，錢在人不在六十分，錢與人都不在就是零分。」台北市刑警大隊副大隊長鄭國隆回憶時任大隊長李文章下的死命令，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。