賴總統就任後兩岸共打機制形同虛設 我請求協查犯嫌…對岸已讀不回

「胡璉將軍青天白日勳章竊案如果發生在現在，極可能石沉大海，因為兩岸共打機制中斷，對岸『已讀不回』。」一名高階警官感嘆，兩岸卡在政治問題，警察無能為力，雙方關係持續惡化對治安影響極大，人民也間接受害。

海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議於二○○九年簽署，刑事局與大陸公安多次聯手打擊詐騙、毒品走私等犯罪，也派員赴陸押返外逃刑事犯。

兩岸合作在二○一五年達最高峰，當年破獲卅七件各類跨境犯罪；二○一六年蔡英文總統就任後，每年兩岸共辦案件剩個位數，去年賴清德總統就任後更少，一整年只合作一件詐騙案，今年一至六月則掛零。赴陸押返逃犯在二○一○至二○一五年間相當頻繁，每年多達五十至八十餘人，二○一六年後漸減，二○二一年遣返三名涉犯命案犯嫌，前年遣返包括涉及台南學甲槍擊案的主嫌洪政軍、槍手孔祥志等四人，今年上半年掛零。

據了解，刑事局雖持續請求陸方協查犯嫌，但總被「已讀不回」，其中，台北市張姓女子去年五月被發現全身多處刀傷陳屍住處，警方懷疑是詐騙集團「黑吃黑」或夫妻感情糾紛所致，請求對岸緝捕逃往大陸的張女丈夫陳姓男子及田姓小弟，但始終未獲回應。

另外，以往台灣人民在大陸被公安抓捕或非自然死亡，公安會傳真「對台灣居民採取刑事強制措施通報表」或「非正常死亡情況通報表」給刑事局，告知身分、時間、地點、案情等資訊，但賴總統就職迄今一年多，刑事局未再接獲相關通報。

「陸方認為沒有九二共識就沒有兩岸共打…」一名高階警官直言，政治問題不是警察能解決，目前只能靠早年交流建立的交情與互信嘗試突破僵局，「很多事只能做不能說，需低調、鴨子划水」，雖有機會突破困境洽得情資，但兩岸無法合作辦案，就算我方破案也不能說是對方提供情資協助，更不能登上新聞以免破壞彼此默契。

「在治安上，台灣需要大陸的部分多過大陸需要台灣。」這名警官坦言，台灣犯嫌逃亡大陸的人比大陸逃來台灣的人多，過去許多幫派槍手犯案後偷渡大陸，我方只要提供相片、通訊軟體資料，公安就有辦法抓到人，重點是「要不要抓」而非「抓不抓得到」，如今兩岸不法分子共組販毒、詐騙、洗錢集團持續戕害兩岸人民，兩岸持續對立的結果還是百姓受害。