憶戰神爺爺胡璉 胡敏越：歷史給爺爺勳章…現代恩主公

「祖父從不為自己的功績留名，但金門人卻稱他『現代恩主公』，這就是歷史給他的勳章。」胡璉的孫子胡敏越用一句話，形容祖父與金門的關係。

胡敏越是胡璉長子胡之光的兒子，深受祖父儒將風範影響，從小循規守序，還成了牧師。擔任胡璉故居紀念館暨研究中心理事長的他，埋頭研究胡璉過往事蹟與戰績，講述著祖父的故事，曾以「我的戰神爺爺」為題演講。他說，封胡璉為戰神的是郝柏村院長，他才敢以此題目開講。

「爺爺濃濃的鄉音，說話時語調略顯嚴肅，每次對孫輩講話，最後都只剩我一人，其他小孩都跑光了。」胡敏越描述著與胡璉的親密關係，他說，他特別受爺爺偏愛，名字中的「越」就是紀念爺爺出使越南。

金門砲戰 以空包彈安撫孫子

胡敏越說，位於新北市新店頂城的胡璉故居是他出生成長的地方，也是他陪伴爺爺晚年最後四年的地方。他回憶，一九七六年，歷任金防部司令官受邀到金門提振士氣，身為首任司令官的爺爺帶著當時只有十二歲的他同行，當時還在八二三砲戰後「單打雙不打」的年代，晚上睡不著，爺爺以「這是空包彈、不危險」安撫他入睡，隔天一早他看到滿地砲彈殼，懷疑地問爺爺「你還說沒有危險？」爺爺沒回話，只是笑笑。

「我人生第一次去金門，卻是爺爺的最後一次。」胡敏越說，爺爺到訪金門後的隔年六月因心臟病驟逝；當時，爺爺在台大歷史系研讀，碩士論文只完成三分之二，為家人留下「活到老，學到老」的典範。當年家屬依遺願將骨灰撒在金門水頭灣海面，金門百姓擺香案送行的畫面令人動容。

傾力助老兵 身後留滿箱借條

「很多人以為我們家很富有，其實爺爺走時只剩一間老屋和滿箱借條。」胡璉的孫女胡敏珍回憶，親友原以為爺爺的保險箱內有很多珍貴物，沒想到多是老兵借據，「老兵們有困難，爺爺就傾其所有幫忙，也沒追債，留下許多借據」。

胡敏珍是胡璉三子胡之耀的女兒，二○一九年接手長兄送大陸老兵骨灰回家鄉的工作，二○二一年創立「胡璉將軍和平公益促進會」並擔任理事長，服務的個案超過百件。

「我爺爺一輩子不是打仗就是讀書，世人既稱他為福將（因為多次逃過生死危難），也稱他儒將。」胡敏珍和堂兄胡敏越用自己的方法，讓祖父的故事與精神繼續傳頌。