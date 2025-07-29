胡璉將軍的勳章若再被竊 兩岸還能攜手追賊嗎？

「展示櫃內的胡璉將軍青天白日勳章怎麼突然不見了？」二○一二年五月四日傍晚，金門莒光樓送走一批批遊客後驚覺「鎮館之寶」不翼而飛，解說員納悶剛剛才對大陸遊客講述這枚勳章由來，直覺「遊客幹的」。

警方獲報調查，發現展示櫃上固定壓克力罩的四枚螺絲有兩枚鬆開掉在地上，檢視監視畫面確認一名老翁隨團離開三樓「胡璉將軍史蹟展示廳」後不久又獨自上樓，在展示櫃前短暫停留，趁三樓遊客走光，掀起壓克力罩偷走勳章，犯案時間兩分廿秒。

犯案陸客被鎖定 卻已返回陸

警方鎖定行動遲緩、穿紅衣藍褲白布鞋的老翁涉有重嫌，研判老翁是大陸團客，但當天參觀莒光樓的陸客團有五、六團約一千一百人，竊嫌真實身分為何？人在哪？出境了沒？

「我們逐一過濾機場、碼頭、旅館、商店、觀光景點監視畫面，忙了三天、眼睛都快脫窗了，總算鎖定犯嫌身分。」時任偵查佐、現任金湖分局偵查隊隊長謝承宏回憶，當年莒光樓監視畫面還是黑白的，比對工作相當辛苦，最後他們根據入出境資料及出境Ｘ光影像，確認七十六歲喬姓老翁的包包內放著狀似青天白日勳章的「菱角形狀物」，但當時已是案發第三天，喬翁已隨陸團返回大陸。

我通報協查 陸積極迅速逮人

謝承宏說，當年兩岸警方根據「海峽兩岸共同打擊犯罪與司法互助協議」互動熱絡，金門縣警局確認犯嫌身分後立刻請刑事局通報對岸協查；北京公安很快釐清喬翁已搭上廈門開往哈爾濱的列車回青島老家，派員在列車停靠山東某站時上車盤查，從喬翁隨身行李搜出失竊的青天白日勳章。

兩岸分治，站在陸方立場，不可能將竊嫌交予我方追訴，金門地檢署無從傳喚，案件暫時歸檔；四日發生、七日尋獲失物，刑事局卅一日派人赴陸取回，再由胡璉的孫子胡敏越「驗明正身」確認是真品，這枚由胡璉兒子胡之光於二○○六年捐贈給金門縣政府的勳章，回到莒光樓展示櫃內繼續述說歷史。

今若再失竊 警：恐無疾而終

「當時有兩岸共同打擊犯罪機制，陸方獲報後態度積極迅速逮人，類似案件如果發生在現在，肯定會無疾而終、石沉大海。」謝承宏點出目前兩岸合作打擊犯罪的難處。

據了解，民進黨執政後，兩岸關係惡化，兩岸共打機制形同虛設，賴清德總統上任後愈來愈嚴重，「對岸幾乎已讀不回」，金門縣警察局過去也常跟廈門公安部門交流，彼此關係友好密切，如今幾乎完全斷了線，從中央到地方的警察人員咸認兩岸關係若持續惡化，恐有更多犯嫌在台灣犯案後躲到大陸，對台灣治安相當不利。

這宗橫跨兩岸的竊案，最終以「贓物追回、無人被訴畫下句點」，但因「贓物」特殊，曾掀起一波討論。尤其當年八月香港拍賣市場傳出有人要以台幣兩千萬元標售一枚青天白日勳章，「免死金牌」的傳言也引發熱議。

胡璉將軍的青天白日勳章。記者蔡家蓁／攝影

青天白日勳章 誤傳免死金牌

相傳國共內戰時期在徐蚌會戰陣亡的陸軍上將黃百韜獨子黃效先涉殺友人被判死刑，黃母拿著青天白日勳章向時任蔣中正總統求情「用勳章換免死」，最終讓獨子黃效先改判無期徒刑。雖根據史料，乃時任行政院長俞鴻鈞上公文呈請念在黃百韜死事哀烈「恩及遺雛」特赦黃效先，蔣中正批示照准，國防部也曾說明當年是蔣故總統考量黃百韜功勳卓著、為國成仁而特赦黃效先，但坊間對於「免死金牌」的故事仍津津樂道。

創設於民國十八年的「青天白日勳章」迄今發出約二一一枚，首批獲頒者是「少帥」張學良等六名東北軍將領，是國民政府表彰他們在中東鐵路事件對抗蘇聯紅軍的戰績，蔣中正是第七位獲頒者；對日抗戰期間，國府共頒發一百多枚，胡璉在民國卅二年鄂西戰役中死守石牌要塞有功而獲頒。

胡璉的青天白日勳章失而復得後，被發現因展示地點西曬，勳章有些崩裂，最後由縣府請鑄幣管理局修復，如今仍在莒光樓展示。