安全堪慮舊屋 政府民間應合作 增加修繕效能

全台許多安全堪慮的房屋，因不符政府補助修繕規定，仍是弱勢者遮風避雨「唯一的窩」。社福團體建議中央建立結合社安網及民政系統的通報平台，公私協力伸援；學者則認為政府「修繕住宅貸款利息補貼」可再優化，研議更實質的措施。

台灣障礙者權益促進會顧問張宗傑表示，很多弱勢家庭有居住安全問題，但能獲得協助改善的個案相當有限；政府側重災後的紅黃單建築，對非災後的破損或未通報老舊房屋幾乎沒紀錄，這是法制面不夠完善的部分，應可建立一套全國性機制，主動掌握老舊破損房屋可能造成的風險。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水認為政府應建立「住宅危機」通報平台，讓各縣市政府第一線人員通報登錄，方便辨識及管控高風險老舊破損房屋適時提供協助。他說，政府雖受限於法規，但民間力量可補其不足，建立通報機制、優化流程相當重要。

目前內政部針對十年以上老屋、中低收入族群提供「修繕住宅貸款利息補貼」，地方政府認為對民眾實質幫助有限，因為只有補助利息，弱勢族群大多信用條件不太好也沒擔保品，不太會選擇這個方案。

「五、六十年老舊房屋多數沒建照或所有權，愈鄉下愈嚴重。」屏科大社工系教授趙善如表示，從中央的修繕住宅貸款利息補貼到地方部分縣市住宅修繕現金補助，都有低收或中低收入等「門檻」限制。

趙善如建議修繕住宅貸款利息補貼措施可再優化，研議對弱勢者更有實質助益的方向，「補助本金是可考慮方向之一」。

屏科大社工系教授王仕圖表示，民間組織具彈性，可補政府功能的不足，政府找合適的民間組織合作，可增加修繕的效能，這是值得考慮的方法。