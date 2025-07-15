台灣希望義工團 尤瑞豊：修完就走 是我們的俠客精神

「整個庄頭都是瓦房、木造房，只有我家是茅草屋，家徒四壁，外面下大雨、家中下小雨，擺滿裝水的臉盆，我都不敢告訴同學住哪，因為怕沒面子。」尤瑞豊談起廿年來替貧困者修屋圓夢的原因，和自己童年貧苦經歷有關。

六十三歲的尤瑞豊，老家在屏東，他白手起家創業，目前是興安夾板公司負責人，在桃園和屏東各有一間廠房。廿年前，行有餘力加入寶島行善義工團，跑遍全台替貧苦者修屋，後來發現個案太多，尤其颱風過後「任務繁重」，八年後自行創立台灣心義工團，之後再創台灣希望義工團，號召更多有善心、有能力者一起奉獻善心。

問小女孩願望 她畫了大大的家

「每次看到個案的狀況，心裡都相當不捨與難受，總想立刻幫助，但來自捐助的經費有限，必須善加使用，因此需要嚴格審查，讓最需要的人盡快有安全舒適的家。」尤瑞豊談起多年前一對父女和阿嬤住在豬舍的個案，義工問小女孩想要什麼願望？小女孩用手畫了一個大大的「家」，義工們兩周就蓋好新屋替小女孩圓夢。

「如果有能力幫忙，我們卻選擇把頭轉過去，相信會後悔一輩子。」尤瑞豊說，義工團已建立綿密組織系統，三輛工程車隨時待命出發，他們或許彼此不一定熟識，但分工合作蓋好房子就像以前俠客做了件轟轟烈烈的事一樣，很有成就感。

「修繕完竣、交付鑰匙，大家轉頭就走，這就是我們的俠客精神。」他說，每當看到案主拿到新屋鑰匙的喜悅，他們的付出就值得了。

「九二一大地震對我衝擊非常大，我才投入修屋義工行列。」在台北經營花藝盆栽設計的陳丁發說，他是寶島義工團發起人之一，廿年來跟著尤瑞豊全台東奔西跑。從亞洲水泥退休的七十一歲林朝順擔任義工十多年，他感嘆，台灣確實有不少艱苦人住在如同廢墟一樣的房子內，「但路途再遙遠也難不倒我們」。

曾受幫助的人 有能力後也加入

希望義工團的付出，也獲得回饋，不少曾獲幫忙的人，有能力後陸續加入義工行列。彰化二林陳姓女子的住處原本快要傾倒，六年前獲義工團資助修繕重建，六年來她總帶孩子跟著義工團到處幫忙，用實際行動「報恩」。