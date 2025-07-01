制度跟不上…帕拉選手缺教練 家人包辦當後盾

「帕拉選手在每個階段都很缺教練資源，受傷後的復健方式或器材也多是一般規格，因此，許多帕拉選手的教練，最後多由家人擔任。」多名資深教練點出帕拉選手的窘境。

「大學一定有校隊教練，但若遇到國手等級的學生，恐無法滿足需求。」國立體育大學適應體育系教授范姜昕辰表示，帕拉運動員與一般運動員在訓練及本質上有差異，大多需要以替代動作達到訓練目的，因此動作就會出現代償作用，對身體損耗很大，特別需要依個別化制定訓練計畫，但帕拉選手不管在哪個階段都很缺乏教練資源，都要家裡幫忙。

范姜昕辰舉網球為例，一般人揮拍要靠一隻腳當支點把球打出去，但腿部截肢的學生，揮拍動作就和一般人不一樣，有時打球時重心偏移也會摔倒受傷，風險比一般選手大很多，而帕拉選手受傷後復健，可能碰到「復健方式與器材是一般人規格」，訓練員必須找出替代方案協助。

「帕拉選手同樣在世界為台灣爭光，但制度、規定走得比較慢。」一名資深教練不諱言，國家資源常是錦上添花，在選手獲得名次後才給資源，選手未獲得重要比賽獎牌前大多由家庭支持，但到底是要把資源（例如黃金計畫）放在已成名選手上？抑或是普及到更基層，讓其他選手也有機會接觸專業化訓練？需要集思廣益。

巴黎帕奧桌球男單銀牌國手陳柏諺的教練魏君達說，台灣選手年齡普遍較大，但波蘭、日本、南韓都有計畫地栽培年輕選手出賽；體育署近年啟動類似奧運選手集訓模式，讓帕拉選手同到左營訓練，但大型比賽結束後都回歸「自己顧自己」狀態，國內體壇有必要借鏡國外培養帕拉選手的制度。

魏君達說，陳柏諺今年高中畢業後將進入國立體育大學就讀，很擔憂上大學後若沒有突破性調整，優秀的年輕選手恐無法得到更妥善的培養。

他說，帕拉選手多需固定教練長期陪伴，許多帕拉選手都是家人擔任教練。名古屋亞帕運結束後，將交棒給柏諺的姊姊擔任教練，但陳柏諺的姊姊必須先考取帕拉教練證。

吳于嫣的母親黃曉娟說，于嫣還沒拿到成績前，資源有限，一度要寫企劃書找贊助，她就像于嫣的司機、陪練、球僮加上經紀人，為了讓于嫣專心打球，她和丈夫總告知「妳專心打球就好，錢的事爸媽來處理」，亞帕運獲得成績列入培育計畫，每月有零用金、教練指導費、膳雜費及運動防護員，可更專心投入訓練。