吳于嫣：拒差別待遇 就想證明我可以

「不嘗試怎會知道適不適合？」亞帕運羽球國手吳于嫣常把這句話掛在嘴邊。她知道做任何事比一般人吃力，但自我期許不要怕累，也無須擔心體型而事事不敢嘗試，「經過吃苦的時間，成就就是你的」。

「看到幼稚園畢業照，我才發現自己遠比同學小。」吳于嫣談起自己的「不一樣」，眼神卻透露出自信。她說，雖然自小被父母呵護，但她不認為與別人有何不同，家裡物品放得再高，墊個小板凳也拿得到，媽媽希望她少走路、替她申請學校電梯卡，她就是不要差別待遇，「我可以跟其他同學一起上下樓梯，不用搭電梯」。

「國中小時期，看到同學急速抽高，我開始注意到自己經常吸引路人目光。」吳于嫣坦言，剛開始面對異樣會偷偷躲起來哭，但慢慢不難過了，「不管人家怎麼想、怎麼看，做好自己就可以了」。

吳于嫣說，親友、師長、同學都以為她腿部承受身體重量恐怕很容易骨折，其實她什麼都可以做，「只是身高和大家不太一樣，也需要比別人跑更多。」她說，自己的個性好強，當大家都覺得她辦不到時，她更想用行動證明「其實我可以」。

「玩票和專業差異真的相當大…」吳于嫣回憶，國小五年級到國中二年級期間，媽媽每周從淡水載她到汐止練球，國二決定轉進體育班後立刻碰到「體能不足」的大問題；體力差隊友一大截，除了上課、吃飯、睡覺，剩下時間幾乎都在練習，升上新北高中體育班後，每天早上訓練結束回到教室就「呼呼大睡」…她轉頭看賴家淇、陳育柔兩位無話不談的好同學，特別感謝兩位「麻吉」的特別照顧。

「我英文超爛，但又喜歡與外國選手聊天。」吳于嫣談起出國比賽經驗，眼神再度閃爍著興奮。她說，她不怕講錯單字讓外國選手笑著糾正，她勇於嘗試、勇於交友，總能和外國選手結成好友。

前年吳于嫣訓練時扭傷腿部，負傷拿到亞帕運女單銅牌、女雙銀牌後不以為意，後來傷勢加重影響挑戰帕奧機會，讓她傷心好幾天。她說，每次輸球還是會哭一哭發洩情緒，不過很快就會再重新振作。

「單打是跟自己對話，是一個人的武林，雙打要跟隊友溝通，考驗團隊合作默契。」吳于嫣說，單打跑動對體力耗費大，要靠自己調整狀況，出現失誤就罵自己，但雙打不能把情緒帶給隊友，要彼此鼓勵，這是非常重要的事，期待自己升上大學後能繼續在羽球場上發光發熱。