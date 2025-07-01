小小人兒身高115公分 吳于嫣帕運羽球爭一片天

「哇，贏了、我們贏了…」吳于嫣仰躺在羽球場上振臂歡呼，起身後與搭檔蔡奕琳手牽手跳躍高喊，慶祝拿下二○二三年亞洲帕拉運動會羽球女雙SH6級的重要一勝；這場賽事，讓她們擠進隊史最佳成績—決賽。

SH6是身障羽球比賽的組別，專為身材較矮小選手設計，女子選手身高低於一三七公分、單臂小於六十三公分，兩者合計不超過一九○公分才符合參賽資格。

杭州亞帕運力退印度 雙打奪銀

吳于嫣與蔡奕琳都是罕病「軟骨發育不全症」患者，身高一一五、一三○公分的兩人，前年在杭州亞帕運準決賽對戰強敵印度隊，儘管身材略居劣勢，卻靠著不放棄的奮戰精神，鏖戰三局力退強敵晉級，雖最後與地主隊中國大陸爭冠落敗，但銀牌已創下隊史最佳成績。

當年十六歲的吳于嫣，在女雙金牌戰前幾小時剛獲得女單銅牌，自責單打耗費太多體力，影響雙打表現。她記得那場對印度的雙打很緊張，過程中不斷對自己喊話「撐下去這幾顆球，勝利就是我們的，只要拿到好成績，就能得到國家更好照顧。」想贏的意志很強烈。

膝傷手術治療 目標洛杉磯帕奧

去年巴黎帕奧只舉辦個人賽，亞帕運雙打組合成了爭取參賽資格的對手，兩人征戰各公開賽累積積分，最後僅蔡奕琳獲得參賽資格。「沒拿到帕奧資格，我很難過，就差那麼一點點。」吳于嫣說，她坐在電視機前看比賽轉播時，懊惱「為什麼自己不是在場上比賽而是在家觀賽」，接受膝傷手術治療後，目標二○二八洛杉磯帕奧。

吳于嫣小學五年級時受邀參加羽球賽，上場前才準備球拍、熟悉規則，意外獲得第一名後，因家人支持，於國中二年級時轉進新北市三和國中體育班接受更規律訓練，又在新北高中體育班鍛鍊三年，今年順利進入大學就讀。她曾獲二○二三年總統教育獎及二○二四年新北影響力人物。

亞帕運羽球選手吳于嫣（左起）、母親黃曉娟、父親吳世偉。記者蘇健忠／攝影

「考大學時，很多人疑惑的看著我，因為其他考生幾乎都有一百八十公分，我總覺得自己好像跟巨人在比賽…」吳于嫣說，上大學後會持續發展羽球運動，努力打積分賽，期許每場公開賽都擠進前四名，穩定累積排名分數，「把獎牌拿回家不僅是訓練的成果展現，也是對自己負責的證明」。

「以前身障選手的運動資源不多，政府與國人對此領域也不了解，現在逐漸重視，我在這個時期打球，有相關資源幫助，覺得很滿足也很幸運。」吳于嫣說，亞帕運拿到成績後，教育部運動發展基金補助選手比照亞奧運選手，給予身心障礙選手零用金及培訓費用，會更努力練習爭取佳績，以打進二○二八年奧運為目標。

接前排的球 需要多走三、四步

「接前排的球，無論大人小孩，兩、三步就能到，他們需要五到六步，格外辛苦。」吳于嫣的教練鄭埈逸說，于嫣有原住民天性，個性開朗，外人看于嫣打球好像很輕鬆靈敏、游刃有餘，其實很吃力，于嫣的雙腿比較短小，容易有Ｏ型腿，這是未來加強訓練強度要注意的地方。

「剛開始覺得球場很大，很多球都打不到，但透過訓練提升肌力與速度，再用球拍長度輔助接球，每次上場都全力以赴。」吳于嫣說，羽球教會她許多事，她期許自己能跟著戴姿穎、李洋、王齊麟等偶像的腳步，繼續在羽球上奮戰、努力。

軟骨發育不全症是因骨骼異常導致生長矮小，最常見的短肢侏儒症發生率約兩萬五千分之一，被稱為「小小人兒」，嬰兒時期常面臨水腦症等考驗，也因身材不成比例造成胸腔狹小、肺部發育不良及脊椎後凸前凸等狀況，台灣現有四三八名軟骨發育不全症患者。

社團法人中華民國軟骨發育不全症病友關懷協會理事長楊芳美說，病友及家屬需要的是理解、尊重與平權。「早年我和兒子都經歷過生不如死的絕望，有人譏笑我生了個不良品。」楊芳美說，社會風氣已逐漸進步，歧視及偏見減少，協會希望能輔導更多病友找到合適工作，增加自信。