新南向染色／學者：產學合作變質 應重懲非法仲介

新南向政策便捷的觀光簽、學生簽衍生打黑工、性產業等問題，佛光大學國際暨兩岸事務處國際長陳尚懋認為是政策矛盾導致；東華大學公共行政學系助理教授湯晏甄說，若無法揪出非法仲介集團重懲，仍有人源源不絕來台從事性產業。

「台灣家暴新聞層出不窮、對待外籍人士權益負面新聞多，越南女性寧願到經濟實力相當的南韓工作，泰國性產業女性則首選日本。」對東南亞性產業頗有研究的陳尚懋說，到日本雖要付高一點成本，但可先來台灣打游擊賺兩周，存夠資本再轉到日本。

「台灣早在新南向前就有Talking Bar酒店，泰國、越南等東南亞國家透過集團用觀光簽證來台，待十幾天再到香港、星馬，最後再回台灣工作。」陳尚懋認為，拿學生簽證來台從事性產業的人有限，因念書代辦和@@@人蛇集團@@@較無關聯，學生來台接觸到在酒店服務的同學或訊息才可能投入，尤其近年學生簽證發放嚴格，但這又與新南向政策的產學合作理念衝突。

缺工未解決 性產業卻添新血

他說，政府二○一六年力推新南向，多數政府部門反對理由就包含國安、治安等問題，最後高層拍板推動，政府應該是認為配套充足，但事實卻非如此，尤其宣揚來台學生一周可打工廿小時、寒暑假不受限，產學合作班又能在二到四年級實習打工，「說穿了就是要解決缺工問題」。

湯晏甄說，新南向政策源於兩岸關係改變，我國在中美貿易戰開打前先到東南亞布局，符合國際趨勢，這幾年在經貿合作、人才交流、資源共享、區域鏈結做得很好，不能因為頻傳打黑工或從事性產業少數個案就否定新南向政策；有些人在台灣不易找到工作，為求溫飽只能以身體本能賺錢，也是無計可施的辦法，「在台沒打工或畢業無工作容易誤入歧途」。

湯晏甄認為，持觀光簽證或免簽來台從事性產業的源頭一定有仲介，必須重懲仲介的人蛇集團及非法雇用的酒店業者，增加「犯罪成本」才能有效嚇阻，當然，海關防堵也要加強。

勞動條件好 移工就不會冒險

暨南大學東南亞學系副教授王文岳認為，外籍人士從事黑工主要是勞動力剛性需求大，應改善原先勞動環境防堵，「不是移工問題，是整體社會嚴重缺工的問題」，國內高齡化嚴重，許多看護、家事、建築、餐飲需要大量勞力，若移工進入台灣勞動力市場後遇雇主態度差、薪資或工作條件不佳，自然寧可不管勞工福利保障也要嘗試打黑工，「不免會有從事性產業部分」。

防堵黑市很困難。王文岳直言，台灣亟需勞動力，雇主不但可能協助黑工藏匿，甚至希望逃逸移工多打工，供與需間的種種交織必須從改善勞動條件現況下手，如果提供好的勞動環境，移工就不會冒險。