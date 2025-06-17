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新南向染色／查色情打工 移民署缺人 員警意願低

聯合報／ 記者李隆揆廖炳棋李奕昕／調查報導
警方2024年6月查獲北市中山區某養生館暗藏春色，帶回現場負責人及員工等人，其中包含外籍按摩師。 記者李隆揆／攝影
警方2024年6月查獲北市中山區某養生館暗藏春色，帶回現場負責人及員工等人，其中包含外籍按摩師。 記者李隆揆／攝影

疫情期間八大行業歇業，不對外營業的私人招待所因「市場需求」應運而生，疫情解封後，會所改以「招待親友」名義安排酒客及陪侍入場，「移民署、員警無力查緝」，成了非法性產業的新問題。

「私人會所屬私人空間，不可能隨便臨檢，沒明確不法行為也無法聲請搜索票查緝。」台北市一名警官說明無力查緝的無奈。他說，警方針對酒店、ＫＴＶ、酒吧不定期突襲臨檢，對藏身民宅的「黑店」則無太大著力點。

這名警官說，新南向政策衍生外籍「暗黑產業鏈」問題已久，但查緝外籍人士從事不法的主責單位是移民署，移民署人力有限，員警協辦這類案件常因「沒有績效分數」而態度消極，唯有等到「大事件」發生才能加大查緝力道。

他舉例，二○一八年底有四組越南旅團透過「觀宏專案」來台，一五三名越籍旅客有一五二人跳機脫逃，警察機關全力協助查緝，讓國內失聯的外籍人口驟減，「如果比照『護蛋』嚴查大巨蛋黃牛，依據查緝黑、槍、毒、詐等四大績效指標查辦，大概不夠各單位抓吧」。

他說，查緝成效佳等於坐實新南向政策有檢討空間，政府或許不願自打嘴巴要求嚴查，且台灣缺工嚴重，逃逸移工幾乎成了勞動市場主力，若沒發生引發社會高度關注「大事件」，政府恐怕選擇睜一隻眼閉一隻眼。

另名警官認為，非法陪酒侵害國人工作權，或可加重觸法雇主刑責，而非法性交易部分，應回歸到我國現行法規對性交易的處理態度。他說，在外籍人士來台前，國內早有非法性交易問題，如今全國沒有一處合法性交易專區，依規定「娼嫖皆罰」，性產業只能朝地下發展，「政府官員鄉愿，坐視黑道剝削及疾病傳染等問題」。

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