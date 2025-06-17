泰國店有賺頭 引進外籍兵團？合法酒店怕被檢舉

「風險太大，正常商務酒店不會貿然引進來外籍兵團。」北市一名酒店業者說，東南亞外籍女子坐檯確實生意不錯，但同行競爭檢舉，太容易被查緝單位盯上，除非利益當頭勢在必行，否則合法業者幾乎不敢這麼做。

業者說，酒店成本高、牌照申請不易，非法營業風險太大；商務酒店與酒吧市場定位不同，客群鎖定商務客的高級酒店，若坐檯小姐不會講中文或帶外籍語調不就low掉了。

然而，台北市近年有業者發現，泰國店、越南店屢抄屢開似有賺頭，便偷引進越南女子挽救生意，同行紛紛跟進，其中中山區某酒店去年剛有越女就被查獲非法陪酒，據說是同業競爭刻意檢舉，如今北市幾乎沒有酒店業者敢標榜外籍年輕女子坐檯，不過龐大利頭當前，恐總有人躍躍欲試。

為何總有源源不絕的外籍女子進駐飲酒場所？有業者透露，這些外籍女子背後的經紀公司多與幫派有關，據說曾在中山區被連根拔起的某幫某堂口，疫情後雇翻譯人員吸收外籍女子再與酒店談合作，仲介、經紀、圍事多頭賺，甚至聽聞還有毒品問題，又以此事業重新站穩腳步。

據了解，警方查獲外籍女子從事不法，通常會把櫃台人員、員工帶回偵詢，釐清店家是否知情並追查背後有無媒介集團，因利潤可觀，不少業者讓人頭頂罪，罰金付一付又繼續經營。媒介部分，外籍女子背後幾乎都有「總機」或「經紀」，多數小姐根本不知道經紀真實身分，溯源有一定難度，斬草未除根，春風吹又生。