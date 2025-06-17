泰國店小姐「來台深造」 黑幫層層剝削

「泰國店」逐漸成為北台灣夜生活市場「主力」，「暗黑產業鏈」多與黑幫有關。

據調查，幫派分子要求懂泰語或越南話的成員招募「新血」，再「一條龍」式安排來台觀光打工，「小姐們」雖被仲介、經紀、小費抽成層層剝削，但因兩周仍可淨賺數十萬元，仍熱中來台「觀光」。

黑幫赴越南泰國「面試」

「地下仲介、非法工作等不法事業，背後多半是黑幫把持。」業者直言，雖有些女子透過在台同鄉「介紹就業」，但性產業商機龐大，有經營或參與傳統八大行業經驗的黑幫當然不會輕易放過，許多曾被「公司」派到國外「深造」的成員，利用熟悉當地語言之便而成了招募外籍女子主力。

據調查，黑幫分子除了派員到越南、泰國等地找人，也會加入外籍人士群組廣發「徵才」訊息，聲稱專人專車接送、安排住宿及打工處所，短短兩周可輕鬆賺百萬元，有意願者轉為私訊聯絡再告知工作性質，條件談攏就安排來台。

黑幫分子會「面試」，姿色較佳者就安排坐檯陪酒、稍差一點也可到洗頭店工作；這些店多是黑幫直接或參與經營，除了店家包廂酒水收入，外籍女子支付的仲介費、安排工作經紀費、小費抽成也相當可觀。近年因「生意火熱」，連店家也要額外抽成小姐的小費。

仲介赴台費 喊到50萬元

據調查，最近一年仲介費喊到五十萬元、經紀抽小費兩成、店家抽一至兩成小費，外籍女子雖被層層剝削，但扣掉相關費用最後仍能有數十萬元淨收入，小姐們還是願意來台賺快錢。有些小姐逾期停留，黑幫還可以另外安排到各地半套、全套店工作，甚至是「一樓一鳳」。

警方透露，竹聯幫雷堂、和堂和天道盟太陽會本來在大台北就有經營酒店，泰國店興起後，把經紀團隊派到泰國「徵人」，小姐抵台後通常會先到制服店坐檯，因配合度高，有些業者乾脆改為全泰國店，警方會不定期突襲臨檢杜絕不法。