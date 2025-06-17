鑽政策漏洞 新南向助長外籍性產業

極樂世界背後的真相

火紅電視劇「華燈初上」刻劃一九八○年代台北條通的故事。聯合報記者深入條通調查採訪，一窺極樂世界背後藏著政府沒告知的真相。

新南向政策便捷的觀光簽與學生簽，衍生打黑工、性產業等問題，早已變調淪為「外籍暗黑產業鏈」的快速通道。入夜之後，真實版華燈初上全年無休上演。

入夜，熟悉大台北夜生活、被稱「老司機」的「阿凱」，帶好友走進俗稱「條通」的台北市中山區巷弄；不久，他佇立在不起眼的民宅前，「保證好玩、進去就知道」話音剛落，「嗶」一聲，一旁小門自動開啟。

門後有塊「酒吧」店招，邁進門就是向下旋轉樓梯；關上門，熱舞音樂陣陣襲來，「阿凱」下樓時說，剛剛透過通訊軟體預約消費，店家以監視畫面看到客人抵達就開啟電動門，一解友人疑惑。

泰國店平民價 大搶酒店生意

地下室有五、六個拉起窗簾的半開放式包廂，昏暗的粉色燈光讓小隔間更顯神祕。男服務生熱情招呼「凱哥」入席，再招來穿著清涼的年輕女子入座，熱情的女子立刻舉杯邀飲，展現比酒客更急著炒熱氣氛的心態。

「為了多賺小費，小姐沒時間磨蹭。」阿凱說，疫情後有許多中小型酒吧「轉型」成了「泰國店」，規模較大的店有三、四十名陪酒妹，小姐們年輕熱情又放得開、敢玩，花費相對「平民」，大搶商務酒店的生意；這些女子多數以觀光名義來台，十四天一輪，每次都有新面孔，讓「老司機」流連忘返，「這都受惠於政府推動新南向政策」。

新南向政策是陳水扁前總統任內提出，推動台商到東南亞地區發展，蔡英文前總統二○一六年上任後進一步成立直屬總統府的「新南向政策辦公室」，針對紐澳等十八個國家給予各項簽證便利措施，其中十四天免簽證國家包括泰國、汶萊和菲律賓等國，馬來西亞、新加坡則有卅天免簽，印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國除了有「觀宏專案」團進團出便捷措施，還可條件獲發效期三個月、停留期限十四天的多次入境許可憑證 。

原在泰國酒吧陪酒的卅歲Lin，經朋友介紹以觀光名義來台，去年底受訪時已第六次來台，「我非常喜歡台灣，這次回去後，一定還會再來」。廿六歲Coco說，她在家鄉經營美容院，想趁年輕多賺錢，經同鄉姐妹介紹，來台「觀光打工」。

「從泰國出發前就知道來台灣做什麼，有人透過仲介，有人在網路社群請同鄉幫忙。」廿七歲的Mai坦言，之前曾到日本及南韓「觀光打工」，但是近年日韓境管趨嚴，台灣算是最容易的「第一站」，所以轉進台灣工作，「Taiwan easy come easy go,easy make money.」。

坐檯小費 塑膠手環代替現鈔

阿凱說，泰國店多採「公檯制」，小姐在各包廂流轉，小費以「塑膠手環」代替現鈔，一千元買八個，一個等於一二五元小費，酒客若希望小姐坐久一點就多給幾個手環，店家也設計一個一千元的「發光手環」、一頂五千元的「后冠」，讓習慣「大手筆發小費」的酒客使用。儘管泰國妹單筆小費遠不如酒店妹，但多撒嬌、多玩遊戲，每晚收入也相當可觀；有些小姐表明願意性服務，每次三、五千元，來台「觀光」十四天賺個數十萬、甚至上百萬元的大有人在。

「我們只安排陪酒，不安排Ｓ（性交易），但許多小姐會和客人私下交易。」業者坦言，泰國店消費遠比商務酒店低，女陪侍為了賺快錢就相當敢玩，吸引經濟能力中等的消費族群，「語言不通沒關係，消費者不是來談戀愛的」，店家引進泰籍女子坐檯，有相當利潤。

觀光名義來台 還有同鄉照應

「新南向政策早成了『外籍暗黑產業鏈』，外籍女子來台從事不法已形成規模。」北市一名警官說，這些女子一入境就被安排到飲酒場所陪酒，有宿舍住、有同鄉照應，多數觀光期限一到就返回母國、有機會再來，但也有人想「拚一把」，逾期停留轉到養生館或按摩店工作，「隨便捏一捏就表明加五百元半套、加兩千五百元全套」，甚至乾脆從事「一樓一鳳」性交易。

觀光署統計，九年來菲律賓及泰國來台觀光人次累計二三七、二一四萬餘人次，泰國前年及去年來台觀光人次都有卅九萬多。另外，採「觀宏專案」簽證便捷措施來台的觀光團，光是去年越南就來了二五六四團、五萬一千餘人。

去年七月，桃園市警方偵破犯罪集團採「一條龍」模式招攬泰籍女子以觀光名義來台賣淫，查獲十八名泰女；八月，台北市警方突襲臨檢某酒店查獲廿名越南女子坐檯陪酒，其中六人在北部的私立大學就讀、一人讀語言課程，七人分別依觀光、求職、商業活動等名義來台，另六人是失聯移工或觀光逾期停留。

泰女違社維法 查獲人數暴增

去年十一月，台南市警方查獲十七名以觀光名義來台的泰籍女子在餐酒館內打工或脫衣陪酒；十二月，新北市警方破獲藏身四層樓民宅的「半套店」，被查獲廿多名按摩女多為觀光名義來台的泰女，她們住在民宅四樓，下樓就能「上班」；今年四月，桃園市警方在某ＫＴＶ查獲十五名以觀光名義來台的泰女坐檯陪酒，移請移民署偵辦遣返。

警政署統計，二○二○年至二○二四年間查獲性交易、違反社會秩序維護法外籍女子九百四十九人，以越南籍女子居多，其次是泰國及印尼籍，不過，泰國女子被查獲人數從前年一九八人暴增到去年的三八五人，越南女子被查獲數從前年二六二人降到去年的一六七人。統計數字似乎印證了阿凱描述的「泰國店盛況」。

「衝觀光衍生治安問題值嗎」

根據移民署統計，截至今年四月失聯移工等逾期居留者九萬三千多人、持觀光簽證或免簽入境而逾期停留者五萬一千多人，這些「幽靈人口」除了隱身全台各地農村、工廠、漁港打黑工扮演勞動市場主力，還有許多進入性產業市場，近來還流行受僱擔任詐騙集團提款車手，當警方循線追查時卻已「結束觀光」出境，形成查緝斷點。

北市一名警官說，早期有些東南亞女子持學生簽證來台，停留時間可以長一點，近來多數以觀光名義入境，一入境就有經紀人接手安排住在日租套房、同鄉姐妹陪伴，接受合作的酒吧「訂單」，或由專人安排到ＫＴＶ陪酒，早已「組織化」。

這名基層警官納悶，兩岸幾乎不交流，政府急著衝刺來台觀光人數，甚至補貼東南亞國家組團來台觀光，衍生治安及社會問題值得嗎？