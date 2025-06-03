台版柬埔寨案／通報失蹤早有徵兆 錯失救人先機釀悲劇

「如果，警方處理失蹤人口案更積極；如果，金融機構對帳戶突然異常進出更警覺，我們是否有機會更早獲救？」一名「台版柬埔寨案」被害人，在案發近三年後仍不禁提問。

二○二二年上半年，國人被誘騙至柬埔寨「賺錢」，卻遭拘禁在環境惡劣處所替詐團行騙，最後還被當肉票勒贖一萬至三萬美元才獲釋；類似事件也在台灣發生。

二○二二年十月底，廿歲高姓男子吞了詐團撒下的高薪誘餌北上求職，在被拘禁前機警傳出定位訊息給家人，新北市警方獲報後「以車追人」，十一月一日在淡水大樓攻堅救出高等廿六名被害人，再從犯嫌手機群組查出另處拘禁點在桃園青埔特區，三日攻堅救出卅二人。

高薪誘騙 手法如柬埔寨詐團

「這是詐團核心幹部與柬埔寨詐團交流後演變出來的新手法…」檢警說，過去台灣詐團大多只負責處理金流的「水房」，派「車手」收購或騙取金融帳戶並取款，再將詐款轉匯至第二層人頭帳戶洗錢、隱匿，這次為了延遲金融帳戶被示警凍結竟成立「控房」，誘騙應徵者的過程與柬埔寨詐團如出一轍。

「我們逮捕廿九名犯嫌，救出五十八名被害人，還有三人不堪凌虐致死。」檢警回憶，當年卅八歲的黃姓男子被拘禁十二天，受困惡劣環境又頻遭毆打凌虐、被迫唱歌娛樂眾人，在內心極度恐懼下跳樓輕生；四十五歲黃姓女子因肝硬化腹腔積水腫脹發炎出血，被拘禁廿四天後休克死亡；患慢性病的五十七歲林姓男子跌倒受傷，延誤治療而腿部潰爛，敲牆捶地減緩疼痛卻反遭餵食毒品「噤聲」，終至心肌梗塞死亡，「詐團殘暴到令人難以想像」。

檢警調查，「Ｓ姐」傅榆藺及「茶董」陳樺韋分別是青埔、淡水控房負責人，指揮手下騙取應徵者帳戶後交給上線「藍道」杜承哲轉交境外「機房」使用；杜承哲是首腦，招募薛隆廷、王昱傑、洪俊杰等人將被害人款項轉入俗稱「二車」的二層人頭戶，「被拘禁者的帳戶都是二層帳戶」。

37人被訴 主謀等人判無期刑

檢警說，杜承哲曾是詐團收簿手，落網判刑後自立門戶成立水房及控房，收入豐沛而坐擁台中豪宅、以名車代步，辦案人員趁其因詐欺案到土城少觀所易服勞務時逮人，清查發現他指揮的水房在短短數個月內經手兩百四十六名被害人投資詐騙款三億九千多萬元。

更令檢警震驚的是，當年廿八歲的杜嫌，在淡水、青埔控房事件曝光後三個月就再度成立水房，兩個月內又經手卅二人詐欺款二三五三萬元，他還行賄時任北市大同警分局寧夏派出所所長葉育忻兩百萬元及價值一○九萬元泰達幣、二二○萬元賓士車。

士林地檢署分兩波起訴卅七人，傅榆藺、陳樺韋去年底被判處無期徒刑定讞，在監執行；杜承哲、洪俊杰、薛隆廷、王昱傑四人去年七月被判處無期徒刑，收賄的葉育忻被判刑十四年八月，均上訴二審中。

這宗拘禁六十一人並虐死其中三人的重大刑案被稱為「台版柬埔寨」，歸功於高姓被害人父子機警及新北市警方處理失蹤人口積極，但有被害人直言「家人早就通報我失蹤，卻等了卅多天才獲救」質疑警方，也有被害人說，帳戶突出現異常款項，金融機構難道沒察覺？

重罪嚴懲 詐騙金額仍屢創高

警政署在案發後祭出重罪究辦、加強通報、下架貼文、清查失蹤人口、警示帳戶、旅宿業清查等六大作為，如今拘禁帳戶持有者犯行已不復見，但詐騙案卻如野火般燒不盡，國人詐騙財損金額也屢創新高。

刑事局統計，前年詐欺案三萬七八二三件、財損八十九點四億元，去年激增至十二萬二八○五件、財損五○二點五億元，台灣每天仍有人被騙上億元，假投資、網路購物及假交易、假中獎手法高居詐騙排行榜前三名。