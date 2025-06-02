受害者妻：先生15天掉10公斤 變更寡言

「丈夫歷劫歸來後，個性變得沉默寡言，對人性極度不信任，尤其陌生電話一律不敢接。」李姓男子的妻子說，丈夫只是想換個待遇比較好的工作，竟誤入詐團陷阱被拘禁毒打十五天，「太可怕了，簡直是場噩夢，這種事怎麼發生在台灣？」

四十七歲李姓男子和妻子結婚十五年，育有一對兒女，一家四口住在公寓，家境小康；案件發生時，李任職某連鎖超商，月薪四萬多元，李妻從事服務業，省吃儉用生活還過得去，但孩子逐漸長大，夫妻想多點收入改善生活。

「丈夫很有責任感，騎驢找馬，總在網路上留意工作機會。」李妻回憶，二○二二年十月某日丈夫休假，開車外出後竟一整天沒回家，「丈夫生活、交友很單純，不曾整夜未歸，更不可能聯繫不上，這情況相當罕見」，她直覺「出事了」。

隔天一早，她就到派出所報案失蹤，婆婆也向新北市議員林國春求助，當過十九年刑警的林議員立刻嗅到事件不單純，立即通報市長侯友宜知悉，警方也積極動起來查辦，但直至十五天後，警方才找到詐騙集團設在淡水的據點，攻堅救出丈夫及其他被害人。

「丈夫體重原本八十多公斤，半個月瘦了整整一圈，起碼少了十公斤。」李妻說，遇上詐團每天只供一餐、在食物中下藥、動不動毒打凌虐等極不人道的對待，丈夫身心受創嚴重，但起碼人總算回來了，算是不幸中的大幸。

「家人是支持他活下去的力量…」李妻說，丈夫原本個性木訥，遭遇此事件後更顯得沉默，丈夫獲救後僅告訴她「面對歹徒暴行，完全不敢反抗，只能祈禱警方快點救人，想盡快與妻小團圓。」不難想像丈夫被詐團拘禁期間的無助。