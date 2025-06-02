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記者直擊案發地 詐團控房 專挑戶數多的新大樓

聯合報／ 記者李隆揆／專題報導
詐團設在桃園高鐵站附近的青埔特區新建社區大樓內的「控房據點」。記者李隆揆／攝影
詐團設在桃園高鐵站附近的青埔特區新建社區大樓內的「控房據點」。記者李隆揆／攝影

國人應徵高薪工作卻誤入詐團設下的連環陷阱，成了被拘禁的「活帳戶」，他們是怎麼被騙的？為什麼沒人發現？記者實際走訪，發現詐團狡猾的一面。

開發中的桃園青埔特區某超商，是「青埔控房」應徵者踏入陷阱的第一站，緊鄰機場捷運與高鐵站的超商人來人往，用餐區坐了許多人。店員說，附近除了住戶還有房仲門市等店家，到店內洽談業務或私事者甚多，除非出現爭執衝突或脫序行為，否則店員不會太注意，「不可能發現詐團誘騙應徵者的異狀」。

應徵者在超商「面試」並交出帳戶，再被接到附近汽車旅館檢視帳戶能否使用，辦案人員認為「這是脫困的最後機會」。不過，汽車旅館業者說，客人付了錢直接駕車從車道進入房間附設的車庫，旅館門房不易發現異狀，除非同時入住很多人或頻繁進出「有開趴吸毒疑慮」才會報警。

「價格便宜就是招來形形色色的客人。」業者說，員工再機警也無法事先過濾出詐團分子，案發後除有員警定期巡簽，也教育員工發現異狀要主動通知轄區派出所「警民聯防」。

距離桃園高鐵站十多分鐘車程的「青埔控房」是受騙應徵者的「最後落腳」，戶數多的新大樓、實際入住戶數少、附近區域待開發，是被詐團挑中作為拘禁地點的主因；「淡水控房」也具備類似條件。這兩處大樓在案發後門禁森嚴，記者不是不得其門而入就是剛停車就被保全勸離。

入住戶少 警方「眼線」也變少

辦案人員解釋，戶數多代表管理員不見得認識所有住戶，遇上盤問可謊稱新住戶蒙混過關，入住者少代表不妥行為被鄰居發現的機會變小，管理員、警方的「眼線」也變少，「青埔控房有被害人墜樓身亡，詐團卻可瞞住鄰戶及管理員收屍棄屍」，不難發現犯罪集團選擇控房狡猾的一面。

沒有證據 管理員起疑不敢說

「青埔的大樓管理員曾因住戶便當叫得多而覺得怪怪的，試圖一探究竟卻發現窗戶貼滿不透光紙，只能在內心犯嘀咕。」辦案人員透露，檢警循線查出青埔控房時，管理員劈頭就說「你們終於來了」，坦言沒證據不敢亂說、亂報警，只能默默期待警方發現異狀。

內政部統計，台版柬埔寨案發生時，全國低度用電住宅數七十九萬五一八六戶，空屋率百分之八點七七，去年上半年空屋率增至百分之九點二三，約八十六萬多戶是空屋，住戶少的新大樓會否再被犯罪集團盯上？一名高階警官說，各派出所會不定期巡查，並與大樓管委會、管理員建立聯繫管道，避免犯罪事件發生。

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