國道防走山 專家：地錨應逐步退場 改止滑樁

全國國道邊坡二五七○處，破壞類型主要為岩體滑動及順向坡；國三與國一「走山」都是順向坡災害。專家示警地錨不是永久設施，水沒處理好就可能引發生土石滑動釀災，國一汐止段已用止滑樁取代地錨，建議讓地錨工法逐步退場。

「並不是每個順向坡都會崩塌，關鍵在『水』。」中華民國大地工程技師公會理事長施志鴻表示，國三走山是順向坡頂部形成凹谷讓水滲入，岩石跟岩石間的岩盤被軟化，超出工程防護能力而釀災。不過，滲水位置是高公局管理區域外的「外水」，許多工程設計時尚未發生坡頂滲水，但使用一段時間會因外部岩盤裂縫滲水，巡查沒發現就發生災害。

施志鴻說，國三走山事件後，高公局全面巡查檢視高速公路旁每處邊坡，走到邊坡上仔細查看，發現異狀就修復，大部分狀況都化解掉，但還是有「漏網之魚」，兩年多前國一汐止交流道邊坡崩塌就是一例，幸好沒造成人員傷亡。

他說，汐止崩塌處也是順向坡，但第一個塌下來的角落是斜交坡，巡檢時沒看到那裡的「外水」，而意外發生前一個月當地降雨量累計五百多釐米、近廿年最高，水量豐沛產生邊坡滑動。未來如何收集「外水」滲入資料或防範滲入，相當重要。

邊坡安全除靠人力檢查，邊坡監測儀器也能及時示警，如今無人機發展成熟，可利用空拍檢視更大範圍，包括有無「外水」等問題。

施志鴻說，目前邊坡穩固大多採地錨工法，地錨是鋼索，利用前端錨頭卡住坡表面，但錨頭使用久了可能生鏽，功用就降低。通常為防止錨頭生鏽，施工時會灌入水泥沙漿，但無法灌滿，有時就塗黃油以防生鏽，檢視時要刮掉黃油，過程繁瑣。

他表示，國道一號汐止段邊坡崩塌修復工程就改設五排止滑樁，工程難度較大、經費較高，未來國內邊坡地錨使用年限到了或檢查發現強度不夠，就應改用止滑樁或其他工法替代。

資深技師劉賢淋早年曾示警地錨不是永久設施，若水沒處理好，依台灣順向坡施工水準，基隆河北岸可能沒風沒雨卻發生土石滑動，不幸言中。他認為高公局修復汐止邊坡打了五排止滑樁就像懸臂梁，假如後面再加一個斜撐就會變成止滑構架，抗位移能力會高出更多。