關鍵人物／賴德卿：丈夫被山壓死 噩夢跟隨一輩子

「表面上，時間會沖淡一切，但是午夜夢迴，你還是會心痛。」台灣基督長老教會客家宣教中會總幹事賴德卿牧師，回憶丈夫葉茂竹十五年前在國道三號走山意外事件中遇難，神情仍顯黯然。

「丈夫是知名整脊師傅，原本周日都在基隆住處休息，但當天有客人指定服務，午後駕車到台北，沒想到再也沒回家了。」賴德卿回憶，得知發生意外後又撥不通丈夫電話，內心隱隱不安，趕到現場就覺得「丈夫受困土石堆內」，盼望著及時獲救，但隨著時間消逝，希望愈來愈渺茫。

陪著兩女兒 把家重新撐起來

賴德卿說，意外發生第三天晚間，她感覺「聖靈」對自己說「事情就是這樣了」，隔天凌晨接獲通知再度到現場，看到丈夫的證件沾滿血跡，得知丈夫受困被壓扁車體內，身體也扭曲變形，她想說「意外死亡的面貌是噩夢，足以跟隨你一輩子」。

當年，兩個女兒分別讀高中和大學，先後夢到「爸爸被山壓住」而驚醒，她在房裡陪著女兒，以上帝就在身邊安慰。賴德卿說，做為媽媽，一定要堅強，她必須帶著女兒把這個家重新撐起來，「我堅強，她們才會堅強；我健康，她們才會健康」。

悼幽默丈夫 忘不了婦唱夫隨

回憶起與丈夫的相遇，賴德卿露出些許笑容。她說，初入職場在教會使者雜誌擔任執行主編，因緣際會認識了葉茂竹，那時她想讀神學院卻遭媽媽反對，擔心她成為牧師可能嫁不出去，要求先結婚，她問葉茂竹要不要當師丈？對方開心點頭，從此婦唱夫隨，一路跟著她到神學院住夫婦宿舍，到基隆教會服務。「葉茂竹很有幽默感。」賴德卿說，丈夫會拿出皮夾中女兒相片給客人看，問漂亮嗎？聽到客人稱讚，就自嘲自己名字有個「竹」字，是「歹竹出好筍」，流露有女萬事足的滿足表情。

「公共意外悲劇的罹難者家屬和政府，不必然是敵對立場，彼此可站在一起面對問題，別讓悲劇再發生。」賴德卿透露，意外事件發生時的交通部長是毛治國，與她們家有很多互動，大女兒畢業音樂會，毛部長出席勉勵，大女兒結婚，毛部長夫婦出席，也曾與她重回意外現場追悼。

賴德卿說，這起意外讓她體會到生命的有限，「生命的歡樂、家庭的幸福、身體的強健，都是有時間性的」，她要把握此時此刻發光發熱，與神同工為台灣祈禱。