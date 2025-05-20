2010年國3走山奪走4命 高公局防災盲點改善沒

國3走山奪走4命 社會質疑是人禍 二○一○年四月廿五日風和日麗，國道三號高速公路基隆瑪陵路段竟發生走山事件，三輛車被土石活埋，四人死亡，社會質疑是人禍，不是天災。十二年後，國道一號中山高速公路汐止交流道南下出口再發生邊坡滑落事件，畫面怵目驚心。 全國國道邊坡二五七○處，許多和國三與國一走山事件一樣是順向坡，專家示警地錨維護很重要，水沒處理好就可能引起滑動釀災，高公局公路防範災情的改進作為似乎仍存在安全盲點。

「地震嗎？山怎麼動了？」蔡姓男子駕車經過國道三號高速公路南下三點一公里處，突然發現整座山從右邊滑到左邊，他猛踩煞車、急打方向盤，車子打橫九十度推撞淹沒道路的落石後停下，驚魂未定看著猶如電影場景的畫面，驚呼「差一秒就掛了」。

陳美鳳座車煞停 與死神錯身

蔡姓男子後方車輛也緊急煞停，其中一輛法拉利車搭載剛掃完墓的資深藝人陳美鳳，她心有餘悸說，看到山在動還以為自己頭暈，接著就見土石滑落。眾人慶幸躲過一劫，卻憂心「前面幾輛車躲過了沒」？

二○一○年四月廿五日下午二時卅分，國道三號高速公路基隆瑪陵路段發生走山事件，國道西側師公格山呈三角形狀的山脊岩層滑落，廿多萬立方公尺土石傾瀉而下，淹沒南、北雙向六個車道，原本海拔一六○公尺的坡頂，硬生生被「削了頭」，最高處僅剩海拔一四六公尺。

基隆市民葉茂竹的妻子賴德卿在意外發生數小時後趕抵現場，稱丈夫與客戶約好駕車到台北，走山意外發生後手機卻打不通，也沒到公司，應該受困土石堆下；她說，原本兩個孩子要搭車同行到台北，因時間配合不上而作罷。

家屬質疑國道設計、維護不周

意外發生隔天，確認「三輛車被埋」。廿八日清晨，工程人員清除四、五萬立方公尺土方後，救援人員找到葉茂竹的轎車與台灣大車隊女運將林惠馨的計程車，兩車從南下車道被推擠到北上車道糾結在一起，兩人在駕駛座上失去性命；另外，在北上車道找到一輛車，駕駛郭文漢和乘客李霙均已罹難。

從白天等到深夜再熬到天明，賴德卿等到的是丈夫葉茂竹的冰冷屍體，當時擔任基隆中山教會牧師的她，靠教友攙扶爬上山坡，在坡頂與丈夫訣別。

「等待挖掘的時間多麼漫長、多麼艱辛，我的心多麼疼痛。我擔心你在黑夜的等待，看不見亮光…喜歡工作的你，在那裡不能動，你是否很難過？」賴德卿一封「致亡夫訣別書」，當年登在聯合報頭版，令許多讀者動容。

「風和日麗，無雨無震，怎麼發生走山意外？這絕對是人禍，不是天災。」罹難者家屬質疑國道設計、維護不周，若不記取教訓，意外還會重演。

高公局在國道3號走山現場設紀念碑，意外發生時擔任交通部長的毛治國（左三），曾陪同罹難者葉茂竹的家人前往追悼。圖／賴德卿提供

交部遭監院糾正 國賠五千萬

交通部在意外一周年前夕公布自辦調查報告認為無明顯人為疏失，但監察院的調查報告卻痛斥交通部「毫無防範作為，行政疏失明確」，通過糾正交通部，並要求行政院在兩個月內依調查結果追究公務員責任。行政院隨即令交通部虛心檢討，並同意近五千萬元國賠。

監委調查報告指出，二○○八年有份調查報告指該崩塌地是順向坡、高危險區，卻因機關橫向聯繫不足，使得這項重大公安訊息未能充分傳達，高公局一直到國道三號走山時還不知該地邊坡已被標示為「岩體滑動高潛勢區」，錯失檢討改善的契機，是災變未能預防的關鍵成因。

早年工安標準 不符真實需求

另外，國道新建工程局原設計施作完成五七二支地錨，事發後僅殘存五十八支，受損率高達九成，以每支地錨六十公噸拉力計算，原預估可拉住三點四萬公噸土量，這次滑坡土量四十一萬公噸，反映八十年代工程安全標準已不符真實需求，有必要提高安全標準。

其他疏失還包括崩塌邊坡原設計地錨擋土設施，在地震時提供的安全係數不足，國公局也未依「公路養護手冊」執行崩塌邊坡巡查作業、高公局無視邊坡崩塌風險，冒然停用坍方偵測器。

高公局提出檢討與改進措施，包括邊坡監測、地錨檢測、邊坡安全評估、邊坡分級管理及修訂養護制度。

不過，十二年後，二○二二年十一月一日上午十一時，國道一號中山高速公路南下十公里汐止交流道出口集散道上方邊坡滑落，滑落範圍約高卅公尺、長一百公尺，導致高速公路門架歪斜，雖無人員傷亡，但畫面怵目驚心。

令人意外的是，這處邊坡是高公局列管中相對穩定的邊坡，意外發生前才完成一年兩次的巡檢，均未發現異狀。高公局防範災情的改進作為，似乎仍存在盲點。