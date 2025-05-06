國道藏「地雷」／墜河駕駛濁水中閉氣 撈浮具求生

「一陣劇烈震動把我驚醒，映入眼簾的景象是車頭斜插水中，原來是轎車飛越高架道護欄，墜落路網下方十七公尺處的基隆河。」廿七歲魏姓男子回憶車禍瞬間仍心有餘悸，略帶歉意地說：「一切都是我的錯，竟在駕車過程中睡著，還好命大。」

「第一時間我並沒有感到撞擊受傷的疼痛，但內心卻極度緊張與害怕。」魏姓男子說，恢復意識時發現車外的水位已達車窗高度，車內也開始進水，他能感覺到較重的車頭向前傾斜，車體迅速往下沉。

他嘗試開窗未成功，伸手開左右前門也都失敗。這時車內水位愈來愈高，因車體傾斜，他奮力爬到水位較低的後座試圖開門，依舊打不開。

車子下沉 四道門無法開啟

「前後四扇窗、四道門都無法開啟，車子持續往下沉，我雖感到極度害怕，但沒有時間絕望。」魏姓男子回憶，當時整輛車幾乎已沉入水中，車後座仍有些空間，他沒想太多，用力深吸一口氣潛入水中，回到已完全淹沒的右前座用力推門，幸運地推開一個小縫，手腳並用奮力往外推，終於逃出車外。

當時基隆河水很濁，幾乎沒有能見度，魏姓男子不覺得已脫離險境，以「非常恐怖」形容當時狀況。他說，他不會游泳，鑽出車外時也不知受困於多深河水中，只能繼續閉氣、摸著車身往上爬，直至爬上車頂站立，發現頭可探出水面，才大大鬆一口氣。

「當時車胎應該已經觸底，感覺車身沒有繼續下沉，車輛呈現前低後高姿態。」魏姓男子說，他知道暫時脫困，但因右眼眉骨骨裂流血、下巴和嘴角撕裂傷，眼睛被血水遮蔽睜不開，隱約看見原本綁在車頂上的工作用木質梯脫落漂在一旁，趕緊伸手撈回當浮具抱著，再慢慢挪動身體到車後行李廂蓋、坐上擾流尾翼，當時水位高度約到胸口。

「我隱約聽見岸邊不只一人在呼喊，大意是詢問：有沒有受傷？要不要緊？」魏姓男子說，在河濱公園晨運的目擊民眾協助報案，很快被消防及警察人員救起送醫，縫合傷口隔天就出院，「很幸運意外發生在白天，且墜落後沒翻車、落水處距離岸邊很近，當時又是退潮，水位不深、水流不急，讓我大難不死」。

大難不死 不敢再疲勞駕駛

「發生這起事故，完全是我的責任。」魏姓男子負擔吊車及毀損道路標誌、設施賠償費用四萬多元，感謝協助報案的民眾及救援人員，他說會深刻記取違反安全駕駛的教訓，不再疲勞駕駛。