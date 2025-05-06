駕車撞護欄墜河…國道藏「地雷」

國道道路設計 安全達標嗎 高標準道路設計是先進國家道路安全的「標配」，讓用路人看清分隔島、庇護島，並在易肇事路段增設緩衝設施，都是生命安全的保障，道路安全設計雖然會大幅增加成本，但生命無價。 高速公路陸續發生駕駛人自撞意外，雖有些是啟動自動駕駛系統惹禍，但道路及標誌標線並非沒有改善空間；提升行車安全是政府的責任，高速公路道路設計需要更精進的時機點已經到了。

「一一九嗎，有輛車從高架橋上飛下來，車已沉沒基隆河內…」去年十月十六日清晨五時許，台北市消防局接獲報案馳赴救援，魏姓男子抱著浮具載浮載沉，一臉驚懼。

Ｖ字型缺口 一墜17公尺沉河底

「我精神恍惚，不慎衝過護欄墜河，車上只有我一人。」魏姓男子獲救後，斷斷續續說明車禍原因；滿臉是血的他，右眼眉骨骨裂流血、下巴和嘴角撕裂傷，消防局救護人員目視著轎車沉沒處、再仰望十七公尺高的高架路段，直呼幸運。

老家在宜蘭的魏姓男子，十多年前到台北讀高中，畢業後留在北部就業。去年十月十五日工作至晚間近十時，回新北市五股區住處小睡片刻，清晨五時左右駕車回宜蘭，行經中山高速公路汐五高架道與堤頂交流道的叉路口衝出護欄，從兩道路形成的Ｖ字型缺口掉落下方基隆河。

「幸好發生在白天，車輛正面墜落、沒有翻轉，又遇上退潮，水位不深、水流不急，駕駛僅受輕微擦撞傷、意識清醒。」國道警方說，駕駛迅速離開沉沒的汽車，手邊又有具浮力的物品，否則高架道距河面高度近六層樓，猛烈衝撞造成的破壞很大，「該路段前幾次車禍無人生還」。

堤頂交流道 4起墜落3人喪生

中山高堤頂交流道一九九六年八月啟用，交流道往北至汐止路段於隔年七月通車，卅多年來發生四件衝出護欄車禍，除了二○○三年十二月十六日下午二時許，某電視台員工崔姓女子墜落地面送醫不治，另兩件死亡事故與魏姓男子的車禍一樣，都是墜河沉沒。

二○一一年五月卅一日傍晚五時許，一輛轎車衝過高架路段護欄墜落下方基隆河迅速沉沒，救護人員搜救數小時找到車，但車內沒人；警方根據車牌及散落河面證件，確定五十四歲陳姓婦人從桃園下班後駕車返回內湖住處途中車禍，在事故第四天才在兩公里外的河域尋獲遺體。

去年三月廿八日晚間八時許，在河濱公園運動的民眾目擊轎車從汐五高架飛落基隆河，北市消防局出動船艇在漆黑河域徹夜搜索未果，調閱監視畫面過濾該時段所有車輛，確認在新竹工作的卅二歲蔡姓男子下班返家途中失聯，隔日近午尋獲沉沒的車輛，蔡受困駕駛座死亡。

三起意外都因衝撞高架道與交流道匝道間安全島衝出路面，民眾認為駕車撞上類似斜坡的安全島頭會順勢飛躍，建議檢討修正。

高速公路局北區養護工程分局交通管理科科長張則斌表示，斜坡式島頭具有將擦撞車輛導正的功能，但車速太快或特定角度撞擊確實有可能順著斜坡彈飛，雖設計及標誌標線符合規定，車禍原因也可歸咎於駕駛分心或疲勞，但為防止類似事件，已將斜坡式島頭修正為與地面垂直，島頭護欄也調整為圓弧形，將檢視是否在護欄上方增設防撞鋼管，其他幾處分隔島也會調整。

除了汐五高架與堤頂交流道口發生自撞安全島意外，其他幾處高架銜接平面路段的分隔島，也曾發生自撞車禍。

高架接平面 屢傳撞分隔島死傷

今年二月三日下午三時許，卅七歲梁姓男子駕駛保時捷行經國道一號南向泰山路段，自撞平面與高架分隔島，梁被拋出車外、雙腿骨折，乘客趙姓男子自行脫困；今年一月廿五日晚間七時許，四十歲倪姓男子駕車載妻子及六名幼童返鄉過年，行經國道一號南下楊梅休息站路段，自撞主車道與匝道間分隔島後起火，四死四傷。進一步統計發現，休息站啟用三年已發生十二件車禍，造成七人死亡。

張則斌表示，從高架主線車速一百公里開始，沿線設置牌面和地面標示要求進楊梅休息站降速到八十、六十公里完全符合規範，車道和車速配置也沒問題，且過去事故主要是涉及使用輔助駕駛系統和未依規定減速，但國道警方直言，高架接平面路線太短，視線差會導致切換車道時間太慢，容易發生意外，且下坡車速易過快…。

高速公路高架路段如此多，發生自撞意外也非個案，路型設計及安全島配置，真的完全沒有檢討改善空間嗎？