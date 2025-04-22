關鍵人物／林信富：乘客多數死亡 我只救出一人

「車內一片黑暗，喊了十多分鐘才聽到微弱的呼救聲，傷亡太慘重了。」新北市消防局平溪消防分隊長林信富回憶，遊覽車高速撞擊，乘客幾乎已呈現昏迷狀態，且多數死亡，「我只救出一人，其他都是屍體」。

鑽入車子內 幾乎沒聽到人聲

當時擔任橫科消防分隊小隊長的林信富，在獲報五分鐘左右率員趕抵車禍現場，只見遊覽車撞斷護欄橫躺在道路旁邊坡上；當時，天空飄著毛毛細雨，他從破碎的擋風玻璃處往車內瞧，司機、導遊都不在位置上，看起來裡面空空的，「現場靜得十分反常，幾乎沒聽到人聲」。

林信富深知救援行動就是和時間賽跑，顧不得遊覽車有繼續滑動的風險，鑽入車內搜救；緩緩前進至車內中後段時，聽到一名男子微弱求救聲，赫見男子被椅子壓得動彈不得，他小心翼翼將椅子搬離、救出男子，「這是我到場後，唯一由我救活的傷患」。

「北海，北海，現場有大量傷患受困，請求加派救護車及人力支援。」林信富說，遊覽車右後車頂被掀開，目視有五、六人遭拋飛出車外，有骨折、四肢變形者，有人倒插在土裡沒有生命徵象，還有頭部幾乎斷裂的罹難者。

「這是我擔任廿多年消防員以來，處理過最慘烈的交通事故，救護用的長背板不夠，連毛毯都用來當擔架抬死傷者。」林信富說，突然想起「快快樂樂出門，平平安安回家」這句話意義深重。

車內人壓人 像三明治疊一起

「車內人壓人，有屍體也有活人，像三明治般，堆疊在一起，大都頭破血流。」當時擔任新北市消防局特搜大隊副大隊長的新北消防局民力運用科長顏一加率隊趕抵，發現車內一片凌亂，座椅、行李等物全壓在車輛右側，研判車體傾斜狀態不穩定會阻礙救援，先以繩索、水帶及氣動頂舉帶穩固車體，再破壞車窗，找外型精瘦的搜救人員爬進車內救人，幾乎所有受困者都呈昏迷狀態，且多數已失去生命跡象，「蓋著白布的遺體在路旁一字排開，慘烈的狀況讓我迄今難忘」。

當時擔任消防第四救護大隊長並兼任現場指揮官的新北市消防局整備應變科長蕭力愷回憶，固定車體以利救援任務後，最棘手的是油料洩漏，在狹窄車體內救援的消防員處境風險，因此，他迅速布置水線預防車體起火或爆炸，救援行動順利，但一起交通事故造成卅三人死亡、十一人受傷，仍令出勤的救護人員心情低落。