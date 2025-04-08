細胞簡訊示警 有利群聚管控

八仙塵爆暴露活動安全管理缺失，各縣市政府雖依內政部「大型群聚活動安全管理要點」制定自治條例，但學者認為，規範的活動類型及種類應更明確，對於沒有明確活動範圍或主辦單位的活動也可進一步要求，而台中市政府在跨年晚會啟用細胞簡訊模式，值得參考。

北市自治條例將「園遊會」納入規範，新北、桃園、台中和台南則增加新穎表演或高危險活動等類型，高雄則聚焦營利性活動、高空煙火和危險場域；北市和高雄要求大型活動都必須申請許可，其他四都規定三千人以上活動才需要申請。

台北大學公共行政暨政策學系教授呂育誠認為，新穎表演、高危險活動或公共危險等用詞及概念缺乏明確界定標準，容易造成認定爭議，若對此類行為裁罰，當事人可能需要透過行政訴訟才能夠確認是否違法，相關名詞定義有必要更明確化。通常大型活動多在夜間及假日舉辦，必須大量使用工讀生，人員訓練是否足夠也值得商榷。

另外，對於沒有明確主辦單位的活動，缺乏規範也是問題之一。呂育誠舉二○二二年韓國梨泰院踩踏事件造成嚴重死傷案為例，這次意外可以歸咎於現場缺乏人群和交通管制、警方又應對不力導致，類似活動也應該規範。

呂育誠表示，選舉造勢場合通常有「大進場」的中央通道，舞台後方也常有助講人員車輛進出通道，這些都是兼顧緊急狀況時疏散和救援的作為，但是看看去年許多擠滿人潮的跨年活動，似乎沒看到緊急通道指引或設計。

「去年台中跨年活動湧現十四萬人，台中市政府透過行動電話細胞簡訊即時示警並管控現場人數，是不錯的方法。」呂育誠說，手機細胞簡訊除有利民眾疏散及降低意外風險，值得各縣市政府或團體舉辦活動參考，政府也可研議是否將細胞簡訊納入規範，制定明確使用規則，例如訊息發送的時機、內容、對象等。

國民黨新北市立委洪孟楷表示，自治條例罰緩最高十萬元，相較於八仙塵爆等意外產生的嚴重後果，顯然無法產生嚇阻作用，但處罰僅是手段，重點在要求主辦單位注意安全，與其由各縣市修正自治條例來界定該規範的活動類型，不如由中央妥善大型活動的規範，「中央應超前部署」。