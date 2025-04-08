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關鍵人物／吳榮達：訴訟是法律挑戰 更是情感煎熬

聯合報／ 記者李定宇／專訪
八仙塵爆案團體訴訟律師吳榮達。記者潘俊宏／攝影
八仙塵爆案團體訴訟律師吳榮達。記者潘俊宏／攝影

「燒傷是永久性的傷害，比任何一種傷都更嚴重，我不曉得法院能不能體會到這種痛。」消基會八仙塵爆案團體訴訟律師吳榮達說，被烈焰吞噬的青春、被無情剝奪的夢想是多麼沉重，他為受害者及其家屬不幸感到心痛，也為他們展現的堅強感到敬佩。

去年底卸下消基會董事長職務的吳榮達出身貧寒，高中畢業後沒考大學，從家鄉屏東北上當紡織廠工人，透過自修輾轉考上法律系、挑戰多次成了律師；他十多年前進入消基會擔任義務律師，二○一五年接起八仙塵爆團體訴訟案。

「四百多名被害人的傷勢不同、就醫復健發票單據也不一樣，等於每一人都是獨立個案…」吳榮達坦言，面對堆積如山的卷宗、面對身心俱疲的被害人或家屬，接下這起訴訟案不僅是法律上挑戰，更是情感上煎熬。

全身燒傷仍積極復健 令人感動

吳榮達舉例，有位婦人的丈夫，在塵爆意外前數個月過世，還沒走出喪夫陰影又碰上兒子在塵爆事件中死亡，半年內連續失去兩位至親，家庭生活一夕破滅，那種痛苦是外界無法想像的；還有位國手，本來在運動上有好發展，一場意外讓夢想瞬間成了泡影，但儘管全身布滿燒燙傷仍渴望積極復健重返賽場，這種不屈不撓、不服輸的精神，讓人深受感動。

「受傷者絕大部分是年輕人，一場意外讓四百多名未來社會中堅分子傷亡，對社會而言也是重大灼傷。」從逆境生活中長大的吳榮達，對於弱勢群體的苦難有更深體會，堅定他為受害者發聲的決心。他說，法律不應是冷冰冰的條文，應更充滿人性，希望透過律師團的努力為受害者爭取到應有的賠償，更希望社會能給予塵爆事件受害者更多關懷和支持，幫助他們走出陰霾、重新適應人生。

首波98人求償20億 獲判賠3.6億

「八仙樂園有不能推諉的責任…」吳榮達說，張張單據都要提出實際支付證明，對被害人而言是另種不可承受之重，目前消基會將被害人求償分為兩波進行，第一波九十八人求償廿多億元，但僅獲判賠三點六億元，目前還在高等法院審理，第二波三三五人仍在一審階段。

由於最高法院去年七月已做出八仙公司應負賠償責任的判決，吳榮達認為有利於被害人訴訟，目前消基會正與八仙公司進行調解程序，希望有機會達成共識，讓纏訟十年的官司告一段落。

復健 消基會

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