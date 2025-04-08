八仙塵爆10年 大型活動公安改善了？

數千名年輕人在暑假前周末夜熱舞狂歡，「搖滾區」突然冒出火光，開始有人驚呼；短短幾秒，火勢迅速擴大，穿著泳裝的年輕人在大火中尖叫逃生…網路上數十秒畫面，怵目驚心。

二○一五年六月廿七日下午，新北市八里區八仙水上樂園內舉辦一場彩色粉塵派對，活動地點在抽乾的戲水池「快樂大堡礁」內；舞台、燈光、音響及五顏六色的彩粉將「舞池」點綴得迷幻浪漫，隨著熱門音樂擺動身體的眾人，沒人意會到派對主角之一的「彩色玉米粉」竟潛藏致命危機。

「到處是火」 數百人無處可逃

晚間八時許，舞台前突然冒出火光，正在嗨的年輕人還以為是舞台效果，但沒多久就發現工作人員持滅火器滅火，不過，火沒熄，滅火器噴出的二氧化碳將池內三公噸彩粉吹起，火苗隨腳下泡沫到處燃竄「到處都是火」，聚在深度一百廿公分舞池內的數百人彼此推擠搶著離開。

當時眾人狂歡的主舞台搖滾區，事發後只剩逃命留下的衣物鞋子。本報資料照片

「救命…好痛、快救我…」被火吻身的年輕人，機警跳進一旁有水的「漂漂河」待援，但更多人「無處可逃」；沒受傷的遊客則扮起「救護員」，扛著救生圈、皮艇將傷者送到空地沖水降溫。被火灼傷者全身不斷發抖，到處是痛苦慘叫跟哭泣聲，有消防員說，從事消防救護工作廿七年，第一次遇到這麼大型的意外現場。

當晚，四九九名燒傷患者被送到四十一家醫院急診室，他們絕大多數是剛畢業或考完期末考的年輕學子；一名急診室醫師看到救護車一趟趟載來傷患，難過地說「九二一後就沒見過這麼大量傷患了」。

「每次換藥 如被撕下一層皮」

為了搶時間救助傷患，休假的醫護人員被緊急召回，有外科醫師連續開了十八台刀，也有上班超過廿四小時的護理師在部落格留下「搶救日記」，其中一段「醫療就像擺渡人，把病人平安交給下一班，請相信醫療人員將陪傷患度過最艱難一刻…」描述，感動許多人。

「傷者細菌感染、體能衰退，『時候真的到了』…」意外發生兩天後，當年高職畢業的李姓女學生傷重不治，隨她參加活動、小學畢業的弟弟全身百分之九十燒傷，住院十個月才出院。

「每次換藥如同被撕下一層皮，日復一日的肉體凌虐，相當痛苦。」這起十五死、四八四傷意外，導致許多家庭生活變了調。有人汗腺破壞無法從事戶外活動，有人迄今仍須回醫院切開皮膚以便恢復身體機能，但他們更要承受外界異樣眼光，導致自卑、焦慮等心理問題，甚至有名重傷者的父親疑因照顧壓力過大而輕生。

「既然沒死 我們好好活下去」

「627八仙黑腿幫公開粉絲團」臉書社團，成了傷者彼此鼓勵打氣及分享復健心得的園地，去年底一則全身百分之八十灼傷的星國女孩醫學院畢業、期待未來能專攻燒傷治療及修復整形的新聞，鼓勵不少傷友；也有受傷女孩分享走出陰霾步入禮堂訊息，還有復健認識的傷友共結連理，並育出下一代的貼文「既然沒有死，就讓我們好好活下去吧。」撫慰不少傷者的心。

檢方調查，這起意外是彩粉被舞台投射燈散熱抽風扇吸入，粉塵遇到溫度高達四百多度的燈泡後瞬間引燃，進而點燃地面已厚達約十公分的彩粉釀災。

「有罪的是不重視安全的主辦單位、八仙樂園及負責督導的新北市政府…」被害人認為，意外地點是國產署出租的農牧用地，被八仙違法興建為娛樂設施並出租，但檢方以「租賃合約的免責條款」等理由對八仙經營高層處分不起訴。活動主辦人呂忠吉雖被依業務過失致死罪判刑五年並已服刑期滿出獄，但他幾乎身無分文，傷者根本沒拿到賠償。

民事部分，去年七月最高法院認為活動宣傳及票券載明於八仙樂園舉辦，八仙提供場地、服務配備及人力資源，應承擔消費者損害，發回八仙免賠判決。另外，今年二月更一審判觀光署及新北市政府賠償七名死者家屬共兩千一百萬元。

消基會團訟律師吳榮達表示，八仙資金及七十五筆土地、五筆建物仍被扣押，對代表四三三人的訴訟結果抱持樂觀態度。

八仙樂園在意外發生後被勒令停業，十年過去，多數滑水道等娛樂設施已拆除，釀禍的快樂大堡礁夷平…曾讓許多遊客留下深刻回憶的八仙樂園如今已變成廢墟。

內政部在意外發生後公布施行「大型群聚活動安全管理要點」，但這些措施是否足以避免類似悲劇？值得商榷。