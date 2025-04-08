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塵爆傷者家長互助 孽緣好友團：我們走出陰霾了

聯合報／ 記者李定宇／專訪
勇敢撐過來 孽緣好友團家長們首次勇敢面對鏡頭。記者李定宇／攝影
勇敢撐過來 孽緣好友團家長們首次勇敢面對鏡頭。記者李定宇／攝影

「八仙塵爆死了十五人，我女兒差點變第十六個。」一名中年婦人談起十年前意外，氣憤地說，當時許多網民消遣「誰叫你們愛玩」，嚴重傷害死傷者及家屬的心，她想問，孩子花千元到政府核准的樂園玩有錯嗎？網友也太無情了吧。

許多塵爆傷者到新莊陽光基金會復健，陪同的家長經常碰面，相互鼓勵支持度過最艱辛歲月。

去年底，全身近百分之七十燒燙傷的陳依欣，因皮膚緊縮需回到林口長庚醫院開刀，由父親陪同從花蓮北上，順便約了聚會；剛好記者採訪林佩璇及其父母而受邀參加，希望外界看看家長們有多麼堅強。

這場餐聚有五個家庭參加，過去不曾出現在螢光幕前的家長們看到記者顯得不自在，更不經意流露出對媒體的不信任感，不過，家長們互道近況、天南地北閒聊，氣氛逐漸熱絡，也放下心防，想透過記者對外界說說內心感受。

「我們這一團叫『孽緣好友團』…」一名媽媽率先打開話匣子，對著記者抱怨八仙在這場事故中沒負起任何責任，她說，還好有先進的醫療技術，否則女兒可能成了第十六名死者；她丈夫接話談起女兒遭遇說，女兒燒燙傷面積百分之八十，住院二百多天後幸運爭取到赴美免費治療名額，治療四個多月返台才讓臉部變得較正常，他抓起記者的手問「你能想像那段時間我們多痛苦、多難熬嗎？」

這群「孽緣好友」對賠償官司幾乎已不抱任何希望，還彼此鼓勵盡量看淡一切，調整好心情快樂過日子，不過，他們不約而同希望社會大眾一起關懷幫助佩璇，「我們的孩子與家庭生活都逐漸回到軌道了，佩璇還需要幫助」。

餐會尾聲，記者提議拍照留念，他們大方面對鏡頭，拍下相識十年來第一張合照，希望透過照片告訴社會「我們走出陰霾了，無論多大的痛苦，我們都努力撐了過去」。

孽緣

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